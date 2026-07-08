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ఆడామగా తేడా లేకుండా జట్లు పట్టుకుని తన్నుకున్న వైకాపా నేతలు (వీడియో)
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైకాపా పార్టీ నేతలు సొంత పార్టీ నేతలపై కూడా దాడులకు తెగబడుతున్నారు. ఈ దాడులు చేసేటపుడు ఆడా, మగా అనే తేడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా వైకాపా కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత వై.ఎస్.రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతి వేడుకలను వైకాపా నేతలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో వైకాపా నేతలు, కార్యకర్తలు జట్లు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. మహిళలు అని కూడా చూడకుండా దాడి మహిళా నేతలపై దాడి చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మహిళలను కొందరు వైకాపా నేతలు కాళ్లు తొక్కారు. దీన్ని ప్రశ్నించినందుకు పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయి ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకుంటూ ఘర్షణకు దిగారు. ఈ క్రమంలో వైకాపా ఎస్సీ ఎస్టీ విభాగం అధ్యక్షురాలు పేరం ప్రసన్నపై మరో మహిళా నేత మేరి, ఆమె భర్త శ్రీను భౌతికంగా దాడి చేయడంతో పాటు ఆమెను మెట్లపై నుంచి కిందకు తోసేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మరి ఈ దాడి ఘటనపై వైకాప మహిళా సంఘాలు ఏవిధంగా స్పందిస్తాయో వేచి చూడాల్సిందే.
జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకున్న వైసీపీ కార్యకర్తలు.— JSP Naresh (@JspBVMNaresh) July 8, 2026
మహిళలు అని కూడా చూడకుండా దాడి చేసిన వైసీపీ నాయకులు మరీ వైసీపీ మహిళా సంఘాలు ఇప్పుడు ఏ విధంగా స్పందిస్తాయో చూడాలి ????
ఒంగోలు వైసీపీ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్ జయంతి వేడుకలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళల కాళ్లు… pic.twitter.com/AoKrlx7VHq
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.