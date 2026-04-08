'మావిగన్' కాకుంటే 'అయోధ్య' అని పేరు పెట్టుకోండి : పేర్ని నాని
తమ పార్టీ అధినేత వైఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపాదించిన రాజధానికి 'మావిగన్' కాకుంటే 'అయోధ్య' అని పేరు పెట్టుకోవచ్చని వైకాపా మాజీ నేత పేర్ని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని వ్యవహారం అంశంపై కృష్ణా జిల్లా ముస్తాబాద్లో జరిగిన నిరసన కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాజధాని అంశంపై, ఇటు మీడియా సంస్థల తీరుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జగన్ ప్రతిపాదించిన 'మావిగన్' ప్లాన్ తప్పు అయితే నిరూపించాలని పేర్ని నాని సవాల్ విసిరారు. వందేళ్లయినా పూర్తికాని అమరావతి పేరుతో కేవలం దోపిడీ చేస్తున్నారని, రాష్ట్రం అప్పుల పాలు కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే జగన్ ఈ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి తెచ్చారన్నారు. ఒక వేళ మావిగన్ నచ్చకపోతే ఆ ప్రాంతానికి 'అయోధ్య' అని పేరు పెట్టుకోండి, కానీ దోపిడీ మాత్రం ఆపండి అని అన్నారు.
ఆడవాళ్లను కించపరిచేలా మాట్లాడినందుకు రాధాకృష్ణ తక్షణమే క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. కాశీకి వెళ్ళి సిగ్గుశరం వదిలేసి వచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లోల దాదాపు రూ.4 లక్షల కోట్లు అప్పు చేస్తే ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదని నిలదీశారు. వాలంటీర్ల విషయంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాన్ని ఎందుకు బయటపెట్టడం లేదని అడిగారు. కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర కమీషన్లు దండుకుంటున్నారని ఆరోపించారు.