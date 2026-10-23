  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. YCP Leader Jogi ramesh daughter in law family car accident suspected murder attempt
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (08:59 IST)

మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ కోడలు ప్రయాణిస్తున్న కారు యాక్సిడెంట్.. హత్యాయత్నమా?

meghana
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (08:59 IST)
google-news
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కుటుంబ వివాదం మరో కీలక మలుపు తిరిగింది. తన కుమార్తె మేఘనతో కలిసి ప్రయాణిస్తుండగా జరిగిన కారు ప్రమాదంపై ఆమె తండ్రి కృష్ణ అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదం వెనుక జోగి రమేశ్ హస్తం ఉండొచ్చని ఆరోపిస్తూ ఆయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
అక్టోబరు 15వ తేదీన జోగి రమేశ్ కోడలు మేఘన, ఆమె తండ్రి కృష్ణ విజయవాడ నుంచి తెలంగాణలోని కోదాడకు కారులో బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు వీరి కారును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారు పాక్షికంగా దెబ్బతింది. అయితే, ఇది సాధారణ ప్రమాదం కాదని, తమను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిపిన దాడిగా కృష్ణ భావిస్తున్నారు.
 
ఈ మేరకు అక్టోబరు 16న ఆయన ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు. తమకు ప్రాణహాని ఉందని, ఈ ప్రమాదం వెనుక జోగి రమేశ్ హస్తం ఉండే అవకాశం ఉందని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. బస్సు డ్రైవరుపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, ఈ ఘటనపై లోతుగా దర్యాప్తు జరపాలని పోలీసులను కోరారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రాథమికంగా విచారణ జరుపగా ఇది ప్రమాదమేనని, ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందని కాదని పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఏపీలో స్థానిక సమరం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఆ పంచాయతీల్లో పోలింగ్ వాయిదా

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరుప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు, ఎమ్మీ అవార్డు గ్రహీత టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 93 యేళ్లు. ఏలియన్, టాప్ గన్ వంటి ప్రఖ్యాత చిత్రాలతో ఆయన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అయితే, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచినట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.

Happy birthday Prabhas :టాలీవుడ్ ను కొత్త యుగంలోకి తీసుకెళ్తున్న కల్కి.. ప్రభాస్

Happy birthday Prabhas :టాలీవుడ్ ను కొత్త యుగంలోకి తీసుకెళ్తున్న కల్కి.. ప్రభాస్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల్లో నటిస్తూ భారతీయ సినిమా కీర్తిని కొత్త శిఖరాలకు చేరుస్తున్నారు ప్రభాస్. ఈశ్వర్ సినిమాతో మొదలైన ప్రభాస్ సిల్వర్ స్క్రీన్ జర్నీ 24 ఏళ్లుగా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ గా కొనసాగుతోంది. అందరినీ ప్రేమించే తత్వమే ప్రభాస్ ను అందరూ ఇష్టపడే డార్లింగ్ లా మార్చేసింది. స్టార్ గా ప్రభాస్ స్టామినా బాక్సాఫీస్ రికార్డులు చెబితే, అందరూ ప్రేమగా పిలిచే డార్లింగ్ అనే మాట వ్యక్తిగా ఆయన గొప్పదనం చూపిస్తుంది.

రొమాన్స్‌, సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ కథాంశంతో డీఆర్‌ఆర్ ప్రొడక్షన్స్‌ చిత్రం

రొమాన్స్‌, సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ కథాంశంతో డీఆర్‌ఆర్ ప్రొడక్షన్స్‌ చిత్రండీఆర్‌ఆర్ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కనున్న తొలి చిత్రం ‘పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. డాక్టర్‌ దామోదర్‌ నేరేళ్ల తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్టుగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శశాంక్‌ దువ్వూరు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. రవి శివతేజ, భాస్కర్ పరమాత్ముని, సుబ్రహ్మణ్యం అల ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, నేహా పఠాన్‌ కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. స్నేహం, ప్రేమ, కుటుంబ అనుబంధాలతో పాటు సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ అంశాలను మేళవిస్తూ విభిన్నమైన కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించేందుకు చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతోంది.

AK 47; దీపావళి కి ముందు ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47 వచ్చేస్తుంది

AK 47; దీపావళి కి ముందు ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47 వచ్చేస్తుందిదాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47 రాబోతోంది. ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటివరకు విడుదలైన రెండు పాటలు, టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబ జీవితంలోని సహజమైన సంఘటనలు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధాలు, చమత్కారమైన సంభాషణలు, హాస్యం, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా ఈ చిత్రం ఉండబోతోందనే సంకేతాలను టీజర్ అందించింది.

కయదు లొహర్ తాగిపడేసిన వాటిర్ బాటిల్ ధర రూ.3 లక్షలా?

కయదు లొహర్ తాగిపడేసిన వాటిర్ బాటిల్ ధర రూ.3 లక్షలా?చిత్రపరిశ్రమలోని కుర్రకారు హీరోయిన్లలో కయదు లొహర్ ఒకరు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. ఆమె నటిస్తున్న చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పరాజయం పాలవుతున్నప్పటికీ మేకర్స్ మాత్రం ఆమెకు వరుస ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఓ షూటింగు సమయంలో తాగిపడేసిన ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్‌ను కేరళకు చెందిన ఓ అభిమాన్ని తీసుకుని ఓఎల్ఎక్స‌లో ఏకంగా రూ.3 లక్షలకు అమ్మకానికి పెట్టాడు.