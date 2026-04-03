ఏయ్ మిస్టర్ గోపాల రావు : కేసీ సీఆర్ కాళ్లు పట్టుకునైనా నీ ఇంటి సంగతి చూస్తా : పేర్ని నాని వార్నింగ్
మచిలీపట్నంలో మున్సిపల్ అధికారుల చేపట్టిన ఇళ్ళ కూల్చివేతపనులపై వైకాపా సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్న నాని రెచ్చిపోయారు. ముఖ్యంగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గోపాల రావుపై ఆయన విరుచుకుపడ్డారు. 2029లో వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వారి సంగతి చూస్తామని బహిరంగంగా హెచ్చరించారు.
మంత్రి కొల్లు రవీంద్రకు తొత్తులుగా పనిచేసే ఏ ఒక్క అధికారిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. కొల్లు రవీంద్ర గుర్తుపెట్టుకో.. నువ్వు చెప్పావని ఈ రోజు ఇళ్లు కూల్చేందుకు కాపలాగా వచ్చిన సీఐ, ఎస్ఐలను మళ్లీ బందరుకే రపిస్తా. వాళ్లనే కాపలాగా పెట్టి నీ ఇంటిని కూల్చి ఇదే తరహాలో చూపిస్తా అంటూ హెచ్చరించారు.
అలాగే, ఇపుడు కూల్చివేతలకు పాల్పడిన అధికారులు ఎక్కడికి వెళ్లినా వదలబోమని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ దాక్కున్నా వెతికి మరీ బందరు తీసుకొచ్చి కొల్లు రవీంద్ర ఇంటిని కూల్చేస్తామని అన్నారు. జేసీబీలు, గునపాలు తిరగబడితే ఎలా ఉంటుందో కమిషనర్ బాపిరాజు చౌదరికి రుచి చూపిస్తామని తేల్చి చెప్పారు.
అంతతిటో ఆగకుండా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గోపాల రావును ఉద్దేశించి వ్యక్తిగత హెచ్చరిక చేశారు. నువ్వు బందరు నుంచి వెళ్లిపోయి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉన్నా నీ ఇంటి సంగతి చూస్తా. అవసరమైతే తెలంగాణకు పారిపోయినా సరే అక్కడ కేసీఆర్ కాళ్లు పట్టుకునైనా నిన్ను తిరిగి ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి నీ ఇంటి సగతి తేలుస్తా అని నాన్ని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.