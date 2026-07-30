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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (18:22 IST)

జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటన : మహిళా ఎస్ఐతో వైకాపా నేతల అసభ్య ప్రవర్తన

Jagan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (18:22 IST)
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వైకాపా అధ్యక్షుడు వైఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి గురువారం శ్రీకాకుళంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా వైకాపా నేతలు, కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించడంతో పాటు విధుల్లో ఉన్న మహిళా పోలీసుల పట్ల అసభ్యంగా నడుచుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 
 
జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటనలో ఆ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తల ఆగడాలు శ్రుతిమించాయి. నగరంలో కొత్తరోడ్డు కూడలి వద్ద బూర్జ మహిళా ఎస్ఐ ప్రవల్లిక పట్ల వైకాపా నేతలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న ఎస్ఐను ఆమదాలవలస వైకాపా ఇన్‌ఛార్జ్‌ చింతాడ రవికుమార్‌, నేతలు చుట్టుముట్టి పక్కకు నెట్టేశారు. అడ్డుకున్న సీఐ సన్యాసి నాయుడిని కూడా తోసుకుంటూ వెళ్లారు. మహిళా అధికారి పట్ల వైకాపా నేతల అనుచిత ప్రవర్తనపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 
 
మరోవైపు రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్ సింహాచలంపై వైకాపా కార్యకర్తలు దాడి చేయడంతో ఆయన్ను అంబులెన్స్‌లో రిమ్స్‌కు తరలించారు. మహిళా ఎస్ఐపై వైకాపా నేతల దాడిని ఖండిస్తున్నామని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష అన్నారు. బాధ్యులపై ప్రభుత్వం చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. 'మహిళా ఎస్ఐపై చేతులు వేసి ఇబ్బంది పెట్టడం దేనికి సంకేతం? గతంలో మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు కూడా ఇలాగే ప్రవర్తించారు. మహిళా ఎస్ఐ పట్ల వైకాపా నేతలది అనుచిత, హేయమైన చర్య' అని గౌతు శిరీష అన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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