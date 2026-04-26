సాక్ష్యం చెప్పలేదో చంపి శవాన్ని డోర్ చెలివరీ చేస్తా : వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వార్నింగ్
వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు మరోమారు తనలోని నైజాన్ని బయటపెట్టారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో తన వద్ద పని చేసే దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యంను హత్య చేసి శవాన్ని తనకారులోనే తీసుకెళ్లి డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడు. అయితే, ఈ కేసులోని సాక్షులను బంధించి, కోర్టులో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుంటే హత్య చేసి శవాలను డోర్ డెలివరీ చేస్తానంటూ బెదిరించాడు. అదీ కూడా వీడియో కాల్ చేసిమరీ డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు వారికి లక్ష రూపాయల చొప్పున డబ్బులు ఇచ్చి... ఖాళీ పత్రాలపై సంతకాలు కూడా చేయించుకున్నాడు. కోర్టులో తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పకపోతే ఆ ఖాళీపత్రాలతో వేధించాలని కుట్ర పన్నారు.
డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో కడియాల చిన్నబాబు, కడియా సతీశ్, మాగంటి రాంబాబులు ఉన్నారు. వీరిని ఇటీవల బంధించి ఓ అపార్టుమెంట్ వద్దకు తీసుకెళ్లి బేరసారాలు నడిపారు. దీని వెనుక ప్రధాన కుట్రదారు ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబేనని పోలీసులు నిర్దారించారు. అలాగే, ఓ రిమాండ్ రిపోర్టు తయారు చేసి కోర్టుకు సమర్పించారు.
సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో అనంతబాబును అరెస్టు చేయకపోతే పారిపోవడానికి అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయని, సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయగలరని, ఫిర్యాదుదారు కుటుంబ సభ్యులు భద్రతకు ఆయన నిరంతరం ముప్పు కలిగిస్తున్నారని, నిందితుడికి గతంలో నేర చరిత్ర కూడా ఉందని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. పైగా, అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు నాలుగు రోజుల పాటు అనంతబాబు పరారుకావడం కూడా ఆయనలోని నేరస్వభావాన్ని ప్రతిబింభిస్తోందని అందులో పేర్కొన్నారు.