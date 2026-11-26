యలహంక ఆస్తి.. వాస్తవాలు నాకు తెలుసు.. అయినా నోరెత్తను.. విజయసాయి రెడ్డి
పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు వి. విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డికి, ఆయన సోదరి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు వై.ఎస్. షర్మిలకు మధ్య యలహంక ఆస్తికి సంబంధించి ఉన్న వివాదంలోని వాస్తవాలు తనకు తెలుసని, అయితే దీనిపై తాను ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయబోనని స్పష్టం చేశారు.
Yelahanka Row
ఇది జగన్, షర్మిల మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత విషయం. వాస్తవాలు తెలిసినప్పటికీ, ఈ అంశంపై తాను ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయనని న్యూఢిల్లీలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ సాయిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. గతంలో తాను వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి ఆడిటర్గా పనిచేశానని, అటువంటి పరిస్థితుల్లో వారి కుటుంబ ఆస్తులకు సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడటం సముచితం కాదని ఆయన అన్నారు.
యలహంక ఆస్తి విషయంలో దివంగత వైఎస్ఆర్ అసలు అభిప్రాయాలు ఏమిటో జగన్ మోహన్ రెడ్డికి, వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు, తనకు, వైఎస్ఆర్ సన్నిహితుడైన కె.వి.పి. రామచంద్రరావుకు మాత్రమే తెలుసని ఆయన చెప్పారు. యలహంకకు సంబంధించిన అసలు వాస్తవాలను కె.వి.పి. రామచంద్రరావు, తాను మాత్రమే వివరించగలం. అయితే, ఆ ప్యాలెస్ గురించి తాను మాట్లాడటం ఏమాత్రం తగదని ఆయన అన్నారు.
ఏ కుటుంబంలోనైనా భేదాభిప్రాయాలు, వివాదాలు ఉండటం సహజమని పేర్కొన్న ఆయన, ఆస్తికి సంబంధించి బయట జరుగుతున్న చర్చలు, ఊహాగానాలు అవాస్తవమని కొట్టిపారేశారు. కుటుంబంలో అసలు ఏం జరిగిందో తనకు తెలుసు, కానీ ఆ వివరాలను బయటపెట్టే స్థితిలో తాను లేనని ఆయన అన్నారు.
కుటుంబ ఆస్తులకు సంబంధించిన వివాదాలు వ్యక్తిగత విషయాలని సాయిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. అయితే, కోర్టులు ఆస్తుల గురించి సమాచారం కోరుతూ నోటీసులు జారీ చేస్తే, సంబంధిత వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా అవసరమైన వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు.
తాను వెన్నుపోటు పొడిచానని జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరులు చేసిన ఆరోపణలపై తీవ్రంగా స్పందించిన మాజీ ఎంపీ, ఆ ఆరోపణలు హాస్యాస్పదమని కొట్టిపారేశారు. నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీనే మోసం చేసింది జగన్ అని ఆయన ఎదురుదాడి చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ వై.ఎస్. రాజశేఖరరెడ్డికి రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఇచ్చిందని జగన్ గుర్తు చేశారు. రాజశేఖరరెడ్డి మరణం తర్వాత, జగన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడమే కాకుండా, తన లోక్సభ సభ్యత్వానికి కూడా రాజీనామా చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పార్టీ నాయకత్వం తనకు ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతోనే జగన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. "ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం జగన్ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఆయన ఏ విధంగానైతే రాజీనామా చేశారో, నేను కూడా అదే విధంగా రాజీనామా చేశాను. అలాంటప్పుడు, నేను ఆయనకు ద్రోహం చేశానని ఎలా అనగలరు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
తాను దాదాపు 40 ఏళ్లుగా వైఎస్సార్ కుటుంబానికి సేవ చేశానని, జగన్తో కలిసి ఏడాది పాటు జైలు జీవితాన్ని కూడా గడిపానని సాయిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తాను పొందిన పదవి, పార్టీ కోసం తాను చేసిన కృషి మరియు త్యాగాల ఫలితమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పార్టీలో తనకు వివక్ష ఎదురైందని, తాను బయటకు వచ్చేలా పరిస్థితులను పార్టీ నాయకత్వమే కావాలని సృష్టించిందని ఆయన ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మధ్య తాను వారధిగా పనిచేశానని, అయితే రాష్ట్ర పరిపాలనలో తనకు ఎటువంటి ప్రత్యక్ష ప్రమేయం లేదని ఆయన చెప్పారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పడం తనకు అవమానకరంగా అనిపించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్టీలో తన పట్ల జరిగిన వ్యవహారం గురించి, తాను పార్టీని వీడాల్సిన పరిస్థితుల గురించి జగన్కు తెలుసా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
2023 చివరలో తనను కీలక బాధ్యతల నుంచి తొలగించారని, డిసెంబర్ 3న కేంద్రంలోని బీజేపీ నాయకులతో సమావేశం కావడానికి ప్రయత్నించడమే అందుకు కారణమని సాయిరెడ్డి ఆరోపించారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంకా చాలా మంది అసంతృప్త నాయకులు ఉన్నారని, పార్టీ రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రజలే నిర్ణయిస్తారని ఆయన అన్నారు.
డిసెంబర్ 3 తర్వాత, తన పరివర్తన రాజనీతి పార్టీలో చేరే కొత్త వ్యక్తుల గురించి మరిన్ని వివరాలు స్పష్టమవుతాయన్నారు.