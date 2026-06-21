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అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం.. యోగా ఆ విషయాలను ప్రసాదించింది.. పవన్
యోగా తనకు లోతైన స్పష్టతను, అంతర్గత పరిణతిని ప్రసాదించిందని, అవి తన జీవన ప్రయాణాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా జనసేన అధినేత సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. తాను చిన్న వయసులోనే యోగా సాధనను ప్రారంభించినట్లు ఈ నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు వెల్లడించారు.
"యోగా అనేది భారతీయ నాగరికతలో అంతర్భాగం, భారత్ ప్రపంచానికి అందించిన ఒక శాశ్వతమైన కానుక. ఇది శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక స్పష్టత, అంతర్గత సమతుల్యత, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పెంపొందిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ యోగాను ఒక జీవన విధానంగా స్వీకరించి, దానిని తమ దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని తెలిపారు.
"నేను చిన్న వయసులోనే యోగా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాను. నా మనసులో అనేక ప్రశ్నలు మెదులుతున్న సమయంలో, యోగా నాకు కేవలం సమాధానాలనే కాకుండా, లోతైన స్పష్టతను మరియు అంతర్గత పరిణతిని కూడా అందించింది. ఇవి నా ప్రయాణాన్ని ఎంతగానో తీర్చిదిద్దాయి" అని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
క్రియా యోగా, అష్టాంగ యోగా ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వారి సుదర్శన క్రియ వంటి సాధనలు తన దైనందిన జీవితంలో అంతర్భాగంగా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. యోగాకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు లభించేలా కృషి చేయడంలోనూ, జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకునేలా చొరవ చూపడంలోనూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రదర్శించిన దూరదృష్టితో కూడిన ప్రయత్నాలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
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సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
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Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
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