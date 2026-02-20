నన్ను మీరేమి పీకలేరు బత్తాయిలూ, ఇన్స్టాగ్రాం వుంటే ఏంది పోతే ఏంది: అన్వేష్ వీడియో
నా అన్వేషణ అంటూ ప్రపంచ దేశాలను చూపిస్తూ లక్షల మంది ఫాలోయెర్లతో కోట్ల రూపాయలు డబ్బు ఆర్జించిన అన్వేష్ ఇన్ స్టాగ్రాం పోయినా తగ్గేదేలే అంటూ మరింత రెచ్చిపోయి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. అతడు సోషల్ మీడియాలో తాజాగా విడుదల చేసిన వీడియోలో మాట్లాడుతూ... అయ్యో ఇన్ స్టాగ్రాం బ్యానైందే, నన్ను క్షమించండి అంటానని అనుకుంటున్నారా బత్తాయిలూ... నా ఈక కూడా మీరు పీకలేరు.
నేను ఎవ్వడికీ తలవంచను. చూడండి బత్తాయిలూ, నాకు వున్న రెండు ఇన్ స్టాగ్రాం ఖాతాలు రెండు చేతులు, నాకున్న రెండు యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు రెండు కాళ్లు, నా బాడీ ఫేస్ బుక్ ఇక నా తల నా తెలివి. ఇప్పుడు ఒక చేయి విరిచారు. మరో చేత్తోపాటు రెండు కాళ్లమీద పరుగెడతా, ఆ చేయితో పాటు రెండు కాళ్లు కూడా విరగ్గొట్టారనుకోండి. బాడీ మీద దేక్కుంటూ పోతా.
అది కూడా లేకుండా చేసారనుకోండి తలతో బెబ్బెబ్బే అని అంటూనే వుంటా. కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే బత్తాయిలు, తల మీద ప్రయత్నం చేయాలి. లేదంటే మీకు నిద్ర మాత్రం వుండదు బత్తాయిలూ... నాకు ప్రతిరోజూ లక్షల్లో డబ్బు వస్తూనే వుంది బత్తాయిలూ, కుళ్లుకుని చావండి అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. చూడండి ఆ వీడియో...