లెక్కలేనన్ని కేసులున్నవారినే ఏం చేయలేకపోతున్నారు, నా ఈక కూడా పీకలేరు: యూట్యూబర్ అన్వేష్ సవాల్
ప్రపంచ యాత్రికుడు అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానల్ తో పాపులర్ అయిన అన్వేష్ మరో సవాల్ విసిరాడు. తనను 2035 వరకూ ఎవ్వరూ ఈక కూడా పీకలేరంటూ సవాల్ విసిరాడు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసాడు.
అందులో అతడు మాట్లాడుతూ... 2026లో నన్ను ఇరికించాలని చూస్తున్న బత్తాయిలను పిసకడ నా లక్ష్యం. ఈ బత్తాయిలకు నిద్ర పట్టడంలేదు. పోలీసులు నన్ను వచ్చి గొలుసులతో బంధించేటంతట తప్పు నేను ఏం చేసాను. మర్డర్లు, మానభంగాలు, మోసాలు చేసినవాళ్లే కాలర్లు ఎగరేసుకుని తిరుగుతున్నారు. నేను అలాంటి నేరాలు ఏమన్నా చేసానా? జస్ట్ నోటిదూల. అదికూడా ఇప్పుడు తగ్గించుకున్నాను కదా.
కానీ బత్తాయిలకు మాత్రం నేను నిద్రపట్టనివ్వను. ఈ ఏడాది మొత్తం వాళ్లకు నిద్ర వుండదు. ప్రతిరోజూ వరసబెట్టి వీడియోలు చేస్తాను. వాళ్లు వాటిని ఆపలేక ఏడిచి చస్తుంటారు. ఈ బత్తాయిలు నా ఈక కూడా పీకలేరు. నన్ను దేశానికి రప్పిస్తారా, నా దగ్గర 3 పాస్ పోర్టులు వున్నాయి. వాటికి 2035 వరకూ టైం వుంది. అప్పటివరకూ నన్నెవరూ ఏమీ చేయలేరు.
ఐనా నామీద కేసులు పెట్టారు. ఆ కేసులను డీల్ చేసేందుకు నా సబ్ స్క్రైబర్లలో ముగ్గురు న్యాయవాదులు వున్నారు. వాళ్లు చూసుకుంటామని నాతో చెప్పారు. ఒకవేళ కేసులు, కోర్టులు అన్నా కూడా బెయిళ్లు వున్నాయి. ఎన్నెన్నో మోసాలు చేసినవారు దర్జాగా తిరుగుతుంటే నన్ను మీరేం చేస్తారు బత్తాయిలూ. నాకు నెలకు రూ. 3 లక్షలు వస్తుంది, ఖర్చులు లక్ష పోయినా 2 లక్షలు వుంటుందిగా. ఆ డబ్బులు పెట్టుకుని దర్జాగా కూర్చుని తింటా. మీరు అలాగే ఏడుస్తుండండి బత్తాయిలూ అంటూ మరో వీడియో పోస్ట్ చేసాడు.