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  4. You can not even pluck a hair of mine; if I drag and kick you, you will land in Hyderabad: Bojja Aishwarya makes objectionable remarks against Deputy CM Pawan Kalyan
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (12:50 IST)

నా వెంట్రుక కూడా పీకలేవు, ఈడ్చి తంతే హైదరాబాదులో పడతావ్: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన ఐశ్వర్య అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు

Bojja Aishwarya
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (12:50 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (12:54 IST)
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ప్రశ్న రావణ్ అరెస్టుపై బొజ్జ ఐశ్వర్య డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... గొంతున్నవారిపై కేసులు పెడుతున్నారు. చేతకాని పవన్ కల్యాణ్ ఒక దద్దమ్మ. 2029 ఎన్నికల్లో కొణిదెల పవన్ కల్యాణ్‌ను గద్దె దించకపోతే నా పేరు బొజ్జ ఐశ్వర్యే కాదు. ఎక్కడో హైదరాబాదు నుంచి వచ్చావు. నీకు స్క్రిప్టులు కావాలేమో. నాకు అవసరంలేదు.
 
నేను కడుపులో వున్నప్పటి నుంచి మా అమ్మానాన్నలు ఉద్యమాలు చేశారు. నువ్వెంత, ఆఫ్టరాల్ నువ్వెంత. సామాన్య ప్రజల కోసం ముందడుగు వేస్తున్నాం. నువ్వు ఏం పీకుతావు. చట్టం ఏమైనా నీ చుట్టమా. 11 కేసులు పెట్టారు. నువ్వు మా వెంట్రుక కూడా పీకలేవు. మేము రెడీగా వున్నాము. ఇంకెంత? తిప్పికొడితే 2 సంవత్సరాలు టైం వుంది. ఈడ్చి తంతే నువ్వు హైదరాబాదులో పడతావ్. జాగ్రత్త ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకుని మసలుకో అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
 
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ఐవీఆర్

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