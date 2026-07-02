నా వెంట్రుక కూడా పీకలేవు, ఈడ్చి తంతే హైదరాబాదులో పడతావ్: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన ఐశ్వర్య అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు
ప్రశ్న రావణ్ అరెస్టుపై బొజ్జ ఐశ్వర్య డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... గొంతున్నవారిపై కేసులు పెడుతున్నారు. చేతకాని పవన్ కల్యాణ్ ఒక దద్దమ్మ. 2029 ఎన్నికల్లో కొణిదెల పవన్ కల్యాణ్ను గద్దె దించకపోతే నా పేరు బొజ్జ ఐశ్వర్యే కాదు. ఎక్కడో హైదరాబాదు నుంచి వచ్చావు. నీకు స్క్రిప్టులు కావాలేమో. నాకు అవసరంలేదు.
నేను కడుపులో వున్నప్పటి నుంచి మా అమ్మానాన్నలు ఉద్యమాలు చేశారు. నువ్వెంత, ఆఫ్టరాల్ నువ్వెంత. సామాన్య ప్రజల కోసం ముందడుగు వేస్తున్నాం. నువ్వు ఏం పీకుతావు. చట్టం ఏమైనా నీ చుట్టమా. 11 కేసులు పెట్టారు. నువ్వు మా వెంట్రుక కూడా పీకలేవు. మేము రెడీగా వున్నాము. ఇంకెంత? తిప్పికొడితే 2 సంవత్సరాలు టైం వుంది. ఈడ్చి తంతే నువ్వు హైదరాబాదులో పడతావ్. జాగ్రత్త ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకుని మసలుకో అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
చేతకాని దద్దమ్మ— Rahul (@2024YCP) July 1, 2026
అరెస్టులతో వెంట్రుక కూడా పీకలేవ్
ఈడ్చి తంతే హైదరాబాద్ లో పడతావ్ జాగ్రత్త
-ప్రశ్న రావణ్ అరెస్ట్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కు బొజ్జ ఐశ్వర్య కౌంటర్ pic.twitter.com/Sespsqn6NL
Rajinikanth :రజనీకాంత్ జైలర్ 2 నుంచి తాజా అప్ డేట్ ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ తాజా చిత్రం 'జైలర్ 2'. జైలర్ కు సీక్వెల్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో సమకాలీన అంశాలు కూడా పొందుపర్చే దిశలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సీక్వెల్ విడుదల తేదీని ప్రకటించడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతుండటంతో, ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి
Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.
వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియో
మిల్కీ బ్యూటీ అనగానే చటుక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తమన్నా భాటియా. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ఈమె తన ఇంటి బాల్కనీలో వర్షంలో తడుస్తూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసింది. వానలో ముద్దగా తడిసిపోయి గజగజ వణుకుతూ ముంబైలో కురుస్తున్న వర్షం, తను వర్షంలో తడిసిన అనుభూతిని పంచుకున్నది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ ఈ వీడియోను 11 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఇంకా వీక్షిస్తూనే వున్నారు.