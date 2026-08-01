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  4. You give up power only if you choose to: Deputy CM Pawan Kalyan to PM Modi
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (13:46 IST)

అధికారాన్ని మీరు వద్దనుకుంటేనే వదులుకుంటారు: ప్రధాని మోడితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

Pawan Kalyan emotional speech
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (13:49 IST)
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భోగాపురంలో శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ... బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టుకునే పరిస్థితి నుంచి దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా శ్రీ నరేంద్ర మోడిగారు తీసుకొచ్చారు. దేశాన్ని అగ్రపథంలో తీసుకుని వెళ్లేందుకు అహరహం శ్రమిస్తున్నారు. ప్రధానిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న నాటి నుంచి ఇప్పటివరకూ ఒక్కరోజు కూడా శెలవు తీసుకోకుండా పనిచేస్తున్నారు. యువతీయువకుల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం నిరంతరం పాటుపడుతున్నారు.
 
అట్లాంటి ఆయనను అనకూడని మాటలు అంటున్నారు. జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో ఆయనను ఎన్నో మాటలు అన్నారు. నాకు కన్నీళ్లు వచ్చాయి. విదేశాలలో శత్రువులతో పోరాడాలి. అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. వేదిక పైనుంచి చెబుతున్నా. మోడీజీ... మిమ్మల్ని కొట్టే నాయకుడు లేడు ఈ దేశంలో. ఎవ్వరూ రాబోరు. ఎన్ని బాధలు పెడుతున్నా ఆయన తట్టుకుని చేస్తున్నారు. 144 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చగల ఒకే ఒక్క నాయకుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి.
 
దేశం కోసం నిలబడే నాయకుడికి మనం అండగా నిలబడాలి. 25 సంవత్సరాలు లోబడి పిల్లలు వున్న తల్లిదండ్రులకు నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. పిల్లల్ని క్రమశిక్షణతో పెంచండి, సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దండి. వారిని దేశాభివృద్ధి కోసం పాటుపడేవారిగా మార్చండి. ప్రధానిని దూషించిన వారిని కూడా ఆయన పెద్ద మనసుతో క్షమించారు. మోడిగారి పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాను. దేశాన్ని నడిపించడం అంటే రామకార్యం వంటిది. హనుమంతుడికి మనం ఏం ఇవ్వగలం. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తప్ప అంటూ చెప్పారు.
 
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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