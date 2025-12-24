క్రిస్మస్ వేడుకలు.. పులివెందులలో వైఎస్సార్ ఫ్యామిలీ.. షర్మిల ఎక్కడ?
వైఎస్ కుటుంబానికి క్రిస్మస్ను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా వైఎస్ కుటుంబ సభ్యులందరూ పులివెందులలోని తమ నివాసంలో కలుసుకున్నారు, వారితో పాటు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా కనిపించారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఫోటోలో షర్మిల మినహా వైఎస్ కుటుంబంలోని దాదాపు కీలక సభ్యులందరూ ఉండటం నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలా కాలం తర్వాత, క్రిస్మస్ వేడుకల కారణంగా విజయమ్మ, జగన్ ఒకే ఫ్రేమ్లో కలిసి కనిపించారు. అయితే, ఈ చిత్రంలో షర్మిల స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు.
ఈ ఫోటో ఈ సంవత్సరం వేడుకకు సంబంధించినదా లేక గతంలో జరిగిన సందర్భానిదా అనేది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే ఈ చిత్రం ఎప్పుడు తీశారనే దానిపై ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ లేదు. మెట్లపై విజయమ్మకు పైన కూర్చున్న వ్యక్తి షర్మిల కుమారుడు రాజా రెడ్డిగా కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఇది కూడా క్లారిటీగా కనిపించలేదు. ఈ చిత్రంలో షర్మిల, ఆమె భర్త అనిల్, వారి కుమార్తె కనిపించడం లేదు.
ఒకప్పుడు వారిని ఏకం చేసిన క్రిస్మస్ వంటి సందర్భాలను కూడా ఇప్పుడు కుటుంబమంతా కలిసి జరుపుకోనంతగా వైఎస్ కుటుంబం విడిపోయి ఉండవచ్చనే చర్చకు ఇది మరోసారి దారితీసింది.