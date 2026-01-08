రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీ
రఫ్పా రఫ్పా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ, తన ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు చేసి, జంతు బలులిచ్చిన వైకాపా కార్యకర్తలతో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలు చోట్ల పొట్టేళ్లను వైకాపా శ్రేణులు బలులిచ్చారు. వారితో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారితో మాట్లాడుతూ, పార్టీకి అండగా ఉండాలని, ధైర్యంగా ఉండాలంటూ కోరారు.
గోపాలపురం నియోజకవర్గం తూర్పు చోడవరం గ్రామంలో వైకాపా కార్యకర్తలు జగన్ ఫ్లెక్సీ ముందు పొట్టేలు బలిచ్చారు. ఆ రక్తంతో ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేసి రఫ్పా రఫ్ఫా అంటూ నినాదాలు చేసేవారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు రేగాయి. వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
నల్లజర్ల పోలీసులు ఏడుగురు కార్యక్తలపై కేసు నమోదు చేశారు. జంతు హింస చట్టం కింద, ప్రజల్లో భయం కలిగించినందుకు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అలాంటి చర్యలు తీసుకున్నందుకు తదితర నేరాల కింద వివిధ సెక్షన్ల కేసులు నమోదు చేశారు. వీరిని అరెస్టు చేసి రోడ్డుపై నడిపించుకుంటూ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత వారిని కోర్టులో హాజరుపరిచి జైలుకు తరలించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఘటనపై 16 కేసులు 63 మందిని అరెస్టు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో పొట్టేలు బలిచ్చిన వైకాపా కార్యకర్తలతో జగన్ భేటీ అయ్యారు. గోపాలపురం నియోజకవర్గం వైకాపా ఇన్చార్జ్, మాజీ హోం మంత్రి తానేటి వనిత వారిని తీసుకొచ్చారు. కార్యకర్తలు పోలీసులు అరెస్టు చేసి రోడ్డుపై నడిపించిన తీరు వారు జగన్కు వివరించారు. ధైర్యంగా ఉండమని, భయపడవద్దని వారికి జగన్ ధైర్యం నూరిపోశారు. పోలీస్ కేసులపై పార్టీ న్యాయ విభాగం చూసుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ భేటీపై పార్టీ కార్యాలయం కూడా ఓ ప్రకటన విడుదల చేయడం గమనార్హం.