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  4. YS Jagan Mohan Reddy Accuses Govt of Vendetta Politics
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (08:58 IST)

రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయి.. నియంతృత్వ పాలన సాగుతోంది.. జగన్ ఫైర్

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (08:58 IST)
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వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ నాయకులు, బాధితులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తూనే, అధికార పార్టీ కార్యకర్తలను కాపాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కక్ష్యసాధింపు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆదివారం ఆరోపించారు. 
 
ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే సామాన్య పౌరులను కూడా అక్రమ కేసులు, అర్ధరాత్రి వేళ పోలీసు చర్యల ద్వారా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
ఆలూరు ఎమ్మెల్యే బి. విరూపాక్షి అరెస్టును ప్రస్తావిస్తూ, అర్ధరాత్రి వేళ ఆయన నివాసంపై పోలీసులు జరిపినట్లు చెబుతున్న దాడిని జగన్ ప్రశ్నించారు. సాక్ష్యాలను దాచిపెట్టేందుకే సీసీటీవీ హార్డ్ డిస్క్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. నెమకల్లు గ్రామంలో టీడీపీ కార్యకర్తల దాడికి గురైన ఒక వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడి కుటుంబానికి అండగా నిలిచేందుకు వెళ్లిన ఎమ్మెల్యేపై, పార్టీ కార్యకర్తలతో పాటు కేసులు నమోదు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు, మాజీ గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫా అరెస్టుల గురించి కూడా ప్రస్తావించిన వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, వారిపై నమోదైన కేసులు రాజకీయ ప్రేరేపితమని ఆరోపించారు. 
 
డీఎస్సీ-2025లో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అక్రమాలు, పెండింగ్‌లో ఉన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన బకాయిలు, అలాగే హామీ ఇచ్చిన నిరుద్యోగ భృతి వంటి అంశాలపై జెన్-జెడ్ యువత ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానాలు కోరుతోందని జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నియంతృత్వ ధోరణితో సాగుతున్న పాలనను వైఎస్సార్‌సీపీ నిరంతరం వ్యతిరేకిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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