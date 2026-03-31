జగన్కు క్రెడిట్ చోరీ వ్యాధి : మంత్రి నారా లోకేశ్ (Video)
పులివెందుల ఎమ్మెల్యే, వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రెడిట్ చోరీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ విమర్శించారు. జగన్కు క్రెడిట్ చోరీ డిజాస్టర్ అనే జబ్బు ఉందని ఆరోపిస్తూ దానికి ఆధారాలు ఇవిగో అంటూ ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
క్రెడిట్ చోరీ డిజార్డర్ లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి అనే వాక్యంతో ఈ వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గూగుల్ డేటా సెంటర్, అదానీ డేటా సెంటర్, ఆర్సెలాల్ మిట్టల్, కియా మోటార్స్, భోగాపురం విమానాశ్రయం, బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ వంటి పలు కీలక ప్రాజెక్టులను జగన్ తీవ్రంగా విమర్శించిన క్లిప్పింగులను ఈ వీడియోలో చూపించారు. ఆ తర్వాత అవే ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాక వాటిని తానే తెచ్చానంటూ జగన్ క్రెడిట్ తీసుకోవడాన్ని వ్యంగ్యంగా ప్రదర్శించారు. మధ్య మధ్యలో జగన్ నవ చోరీలు అనే కార్టూన్ను కూడా జత చేశారు.