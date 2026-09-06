వైఎస్ షర్మిలకు కాబోయే అల్లుడు ఎవరో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజలి రెడ్డికి పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది. ఆమెకు కాబోయే భర్త ఓ వైద్యుడు. పేరు డాక్టర్ సోమల రఘురామ్ రెడ్డి. అమెరికాలో స్థిరపడిన యువ వైద్యుడు. సోమల సుబ్బారెడ్డి, సోమల పద్మారెడ్డి దంపతులు కొన్నేళ్ల క్రితం అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడిపోయారు. వీళ్ల కుమారుడు డాక్టర్ సోమ రఘురామ్ రెడ్డి.
ఈ ఫ్యామిలీకి అమెరికా పౌరసత్వం కూడా ఉంది. సొంతూరు ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా. ఈ పెళ్లి విషయాన్ని వైఎస్ షర్మిల ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. అయితే, వివాహ తేదీని వెల్లడించకపోయినప్పటికీ కొత్త జంటకు స్నేహితులు, సన్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషుల ఆశీర్వచనాలు ఉండాలని షర్మిల ఆకాంక్షించారు.
కాగా, వైఎస్ షర్మిల కొడుకు రాజారెడ్డికి అట్లూరి ప్రియతో వివాహం గత 2024 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ జరిగిన విషయం తెల్సిందే. ఇపుడు కుమార్తె పెళ్లి నిశ్చయం కావడంతో దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత వైఎస్ షర్మిల ఇంట మరోమారు పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి.