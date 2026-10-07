కుమార్తె అంజలి రెడ్డి వివాహం.. సీఎం జోసెఫ్ విజయ్ని కలిసిన వైఎస్ షర్మిల దంపతులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏపీసీసీ) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల, ఆమె భర్త అనిల్ కుమార్ బుధవారం నాడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ను కలిసి, తమ కుమార్తె వివాహానికి హాజరుకావాల్సిందిగా స్వయంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశంలో, వారు తమ కుమార్తె వైఎస్ అంజలి రెడ్డి వివాహానికి ముఖ్యమంత్రిని ఆహ్వానిస్తూ, వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను ఆయనకు అందజేశారు.
YS Sharmila_Vijay
సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయాన్ని పంచుకుంటూ, తన కుమార్తె వైఎస్ అంజలి రెడ్డి, సోమల రఘురాం రెడ్డిల వివాహ వేడుకకు విజయ్ను ఆహ్వానించినట్లు షర్మిల తెలిపారు. తాము తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రికి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను అందించామని ఆమె పేర్కొన్నారు.
Vijay_Sharmila
"తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ను కలవడం, నా కుమార్తె వివాహానికి ఆయనను స్వయంగా ఆహ్వానించడం సంతోషాన్నిచ్చింది. ఆయన ఆప్యాయతకు, శుభాకాంక్షలకు కృతజ్ఞతలు," అని ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు.