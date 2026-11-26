అన్న జగన్కు అందని ఆహ్వానం... ప్రైవేట్ వేడుకగా షర్మిల కుమార్తె వివాహం
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏపీసీసీ) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల, బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ దంపతుల కుమార్తె వైఎస్ అంజనీ రెడ్డి వివాహం డాక్టర్ సోమల రఘురామ్ రెడ్డితో బుధవారం జరిగింది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో బుధవారం ఇరు కుటుంబాల అత్యంత సన్నిహితులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ప్రైవేట్ వేడుకగా ఈ వివాహ క్రతువు పూర్తయింది. కాగా, ఈ శుభకార్యానికి షర్మిల సోదరుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే బంధువులు కూడా దూరంగా ఉన్నారు.
ఈ వివాహం తొలుత క్రైస్తవ సంప్రదాయాల ప్రకారం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఇరు కుటుంబాల ఆచార వ్యవహారాలను గౌరవిస్తూ గురువారం సాయంత్రం సాంప్రదాయ హిందూ పద్ధతిలో మరోసారి వివాహ వేడుకను నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లా నంది హిల్స్ సమీపంలో ఉన్న 'ఓరా ఆకాశం' రిసార్టులో గురువారం సాయంత్రం వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విందుకు పలువురు ప్రముఖులు, సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు, కుటుంబ శ్రేయోభిలాషులు హాజరై నూతన దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపనున్నారు.
వైఎస్ అంజలీ రెడ్డి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి మనవరాలు కాగా, వరుడు డాక్టర్ సోమల రఘురామ్ రెడ్డి.. సోమల సుబ్బా రెడ్డి, సోమల పద్మా రెడ్డి దంపతుల కుమారుడు. తమ కుమార్తె వివాహం గురించి వైఎస్ షర్మిల సెప్టెంబరు నెలలోనే అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో జరుగుతున్న వివాహ కార్యక్రమాలను కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులకే పరిమితం చేశారు. అయితే, రాజకీయ, సినీ, వ్యాపార రంగాల ప్రముఖుల కోసం డిసెంబర్ నెలలో హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ స్థాయిలో వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిర్ణయించారు.