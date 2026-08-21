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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (11:17 IST)

వివేకా హత్య కేసులో కీలక పరిణామం : వైకాపా ఎంపీ అవినాశ్ నివాసంలో ఈడీ సోదాలు

enforcement directorate
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (11:17 IST)
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మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైకాపాకు చెందిన కడప లోక్‌సభ సభ్యుడు వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి నివాసంలో శుక్రవారం ఉదయం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సోదాలు చేశారు. వివేకా హత్య కేసు విచారణలో భాగంగా, అధికారులు ఆయన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేశారు. 
 
ఈ కేసులో మనీలాండరింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజాము నుంచే హైదరాబాద్, పులివెందుల, తదితర ప్రాంతాల్లోని అవినాశ్ రెడ్డి నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 10 ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు బృందాలు ఏకకాలంలో ఈ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలు, కీలక పత్రాలు, ఆస్తుల వివరాల కోసం అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.
 
ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఇతర నిందితుల నివాసాల్లోనూ ఈడీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. పులివెందులలోని దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, సునీల్ యాదవ్ ఇళ్లతో పాటు, తొండూరు మండలం టి.తుమ్మలపల్లిలోని ఎర్ర గంగిరెడ్డి నివాసంలోనూ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ తనిఖీల అనంతరం ఈడీ అధికారులు పూర్తి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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