వివేకా హత్య కేసులో కీలక పరిణామం : వైకాపా ఎంపీ అవినాశ్ నివాసంలో ఈడీ సోదాలు
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైకాపాకు చెందిన కడప లోక్సభ సభ్యుడు వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి నివాసంలో శుక్రవారం ఉదయం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సోదాలు చేశారు. వివేకా హత్య కేసు విచారణలో భాగంగా, అధికారులు ఆయన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేశారు.
ఈ కేసులో మనీలాండరింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజాము నుంచే హైదరాబాద్, పులివెందుల, తదితర ప్రాంతాల్లోని అవినాశ్ రెడ్డి నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 10 ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు బృందాలు ఏకకాలంలో ఈ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలు, కీలక పత్రాలు, ఆస్తుల వివరాల కోసం అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఇతర నిందితుల నివాసాల్లోనూ ఈడీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. పులివెందులలోని దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, సునీల్ యాదవ్ ఇళ్లతో పాటు, తొండూరు మండలం టి.తుమ్మలపల్లిలోని ఎర్ర గంగిరెడ్డి నివాసంలోనూ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ తనిఖీల అనంతరం ఈడీ అధికారులు పూర్తి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.