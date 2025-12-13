పార్లమెంటులో అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు బ్రేక్.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న వైకాపా
కేంద్ర ప్రభుత్వం అమరావతి రాజధాని బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టాలని భావించింది. సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా అది జరగలేదు. కానీ కేంద్రంలోని ఎన్డీఏకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది. ఆమోదం లాంఛనప్రాయంగా మారుతుంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తప్ప, ఏ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అమరావతిని వ్యతిరేకించదు.
వైకాపాకు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో పరిమిత బలం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇతర పార్టీల నుండి రాజధానికి ప్రతిఘటన కనిపించడం లేదు. ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడంలో జాప్యం జరగడం పట్ల వైకాపా కాంగ్రెస్ నాయకులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అమరావతిని ఆమోదించడం లేదని వారు చెబుతున్నారు. అయితే పార్లమెంటులో ఈ బిల్లును ఎంత త్వరగా ఆమోదిస్తే అంత మంచిదని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఈ ఆలస్యం అమరావతి రైతులను బాధపెడుతుంది. అమరావతిలోని రైతులు ఇప్పటికే అనేక సందేహాలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. రెండవ దశ భూ సమీకరణ ప్రారంభం కావడంతో, గందరగోళం సహజం.
ఈ బిల్లు లేటైతే రైతులను చేరుకోవడానికి వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు మంచి అవకాశం ఇచ్చినట్లవుతుంది. అయితే ప్రజాభిప్రాయం ఇప్పటికే స్పష్టంగా చెప్పింది. వైకాపా అమరావతిని రాజధానిగా ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదు. మూడు రాజధానుల ఆలోచన పార్టీని రాజకీయంగా దెబ్బతీసింది.
గత ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజలు ఈ విధానాన్ని ఆమోదించలేదని స్పష్టం చేసింది. అమరావతిని వ్యతిరేకించడం వెనుక వైకాపాకు స్పష్టమైన కారణం కనిపించడం లేదు. విశాఖపట్నం ఓటర్లు కూడా మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇవ్వలేదు. మరి ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని అమరావతి బిల్లును త్వరలో పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టాలని రాజధాని రైతులు, ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.