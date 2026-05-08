ఏపీ SIRలో పూర్తి పారదర్శకతను కోరిన వైకాపా.. ఎన్నికల అధికారికి లేఖ

ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక విస్తృత సవరణ (సర్)లో పూర్తి పారదర్శకతను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) కోరింది. గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు బూత్ స్థాయి అధికారుల (బీఎల్ఓ) పూర్తి జాబితాను, ఓటర్ల సమాచారాన్ని శోధించగలిగే డిజిటల్ రూపంలో అందించాలని కోరుతూ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ లెల్లా అప్పిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారికి లేఖ రాశారు.
నియోజకవర్గాల వారీగా, బూత్ల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలను, బీఎల్ఓల పేర్లు, పోలింగ్ కేంద్రాలు లేదా పార్ట్ నంబర్లు, హోదాలు, సంప్రదింపు సమాచారంతో సహా పూర్తి వివరాలతో పాటు డిజిటల్, శోధించగలిగే రూపంలో అందించాలని అప్పిరెడ్డి సీఈవోను కోరారు.
ఇలాంటి సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచడం వల్ల, ముఖ్యంగా ఓటర్ల జాబితా సవరణ, క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలు, చేర్పులు, తొలగింపులు, మైగ్రేషన్ వెరిఫికేషన్ వంటి ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత, సమన్వయం, జవాబుదారీతనం మెరుగుపడతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఓటర్లను చట్టవిరుద్ధంగా తొలగించడం, డూప్లికేట్ ఎంట్రీలు, ఓటర్ల బదిలీలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఎస్ఐఆర్ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో అనుసరిస్తున్న విధానాలు, రక్షణ చర్యలపై అప్పి రెడ్డి స్పష్టత కోరారు. సరైన ప్రక్రియ లేకుండా ఏ నిజమైన ఓటరుకు ఓటు హక్కును నిరాకరించకూడదని ఆయన తెలిపారు. స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత, నిష్పాక్షిక ఎన్నికలు జరిగేలా పూర్తి పారదర్శకత పాటించాలని జగన్ పిలుపునిచ్చారు.
రాష్ట్రంలోని అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన డిజిటల్ ఓటరు డేటాను, బీఎల్ఓల పూర్తి జాబితాను గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు తక్షణమే అందించాలని ఆయన ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
అప్పి రెడ్డి సీఈఓకు మూడు వేర్వేరు లేఖలు రాశారు. వాటిలో ఒక లేఖలో, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కోసం ప్రతిపాదిత ఓటర్ల జాబితాను డిజిటల్ ఫార్మాట్లో అందించాలని ఆయన అభ్యర్థించారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియకు పునాది అని పేర్కొంటూ, ఓటర్ల సవరణ, తొలగింపు, దిద్దుబాటు లేదా చేర్పు వంటివి ఏవైనా పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా, జవాబుదారీగా జరగాలని ఆయన అన్నారు.