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  4. YSRC Emerged As The Single Largest Party In Saluru Municipality. NDA Alliance Secures 16 Wards, NDA Alliance Wins Most North Andhra Civic Bodies; Independent Takes Nellimarla
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (12:27 IST)

సాలూరు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 13 వార్డులను గెలుచుకున్న వైఎస్సార్‌సీపీ

YSRCP
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (12:27 IST)
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పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సాలూరు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో, మొత్తం 32 వార్డులకు గాను 13 వార్డులను గెలుచుకున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. తెలుగుదేశం పార్టీ 11 వార్డుల్లో విజయం సాధించగా, దాని మిత్రపక్షమైన జనసేన 4 వార్డులను కైవసం చేసుకుంది. 
 
బీజేపీ ఒక వార్డును గెలుచుకోవడంతో, ఎన్డీఏ, కూటమి మొత్తం స్థానాల సంఖ్య 16కి చేరింది. మిగిలిన 3 వార్డుల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఏ పార్టీకి కూడా సొంతంగా మెజారిటీ లభించకపోవడంతో, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఎన్నికల అనంతర చర్చలు, మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ ఎన్నికపై పడింది. వైఎస్సార్‌సీపీ అత్యధిక స్థానాలను కలిగి ఉండగా, టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి కూడా సమాన సంఖ్యలో స్థానాలను కలిగి ఉంది. 
 
అలాగే పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సాలూరు మునిసిపాలిటీలో కౌంటింగ్ ఇంకా కొనసాగుతుండగా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్డీఏ కూటమి అనేక మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ పదవులు, రెండు కార్పొరేషన్ మేయర్ పోటీలను గెలుచుకుంది.
 
విశాఖపట్నంలో తెలుగుదేశం అభ్యర్థి మొక్క శ్రావణి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి వరుడు కళ్యాణిపై భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. విజయనగరంలో మేయర్‌ పదవికి రెండో రౌండ్‌ కౌంటింగ్‌ ముగిసే సమయానికి టీడీపీ అభ్యర్థి అవనాపు భార్గవి వైఎస్‌ఆర్‌సీ అభ్యర్థి కోలగట్ల శ్రావణిపై 15 వేల ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.
 
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలాస-కాశీబుగ్గ చైర్‌పర్సన్‌గా టీడీపీ అభ్యర్థి వజ్జా గంగాభవాని వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి తలసు శ్రీపద్మపై విజయం సాధించారు. ఇచ్ఛాపురం చైర్‌పర్సన్‌గా వైఎస్‌ఆర్‌సీ అభ్యర్థి పిలక రాజలక్ష్మిపై టీడీపీ అభ్యర్థి ఏఎస్సై లీలారాణి విజయం సాధించారు.

అనకాపల్లి జిల్లాలో నర్సీపట్నం చైర్‌పర్సన్‌గా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి చింతకాయల అనితపై స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు భార్య, టీడీపీ అభ్యర్థి చింతకాయల పద్మావతి విజయం సాధించారు. ఎలమంచిలి మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్‌గా వైఎస్‌ఆర్‌సీ అభ్యర్థి బి.తులసిపై టీడీపీ అభ్యర్థి పిల్లా రమాకుమారి విజయం సాధించారు.
 
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి పాలవలస ఇందుమతిపై జనసేన అభ్యర్థి పల్లా విజయనిర్మల విజయం సాధించి పాలకొండ నగర పంచాయతీ చైర్‌పర్సన్‌గా ఎన్నికయ్యారు. సాలూరు మునిసిపాలిటీలో, ఈ నివేదికను దాఖలు చేసినప్పుడు, మొదటి రౌండ్ కౌంటింగ్ తర్వాత, వైకాపా అభ్యర్థి బి. రెబ్కా రాయ్ జనసేన అభ్యర్థి విజయ్ కుమార్‌పై 1,000 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలో బీజేపీ, వైఎస్సార్సీ అభ్యర్థులపై స్వతంత్ర అభ్యర్థి లెంక అప్పల నాయుడు విజయం సాధించారు. ఆయన టీడీపీ టికెట్ కోసం ప్రయత్నించారు, కానీ అది నిరాకరించబడింది.
 
బొబ్బిలి మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్‌గా వైఎస్‌ఆర్‌సీ అభ్యర్థి అచ్యుతవల్లి తూములపై ​​టీడీపీ అభ్యర్థి రేణుకాదేవి స్వప్న రాంబార్కి విజయం సాధించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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