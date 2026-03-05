అచ్చెన్నాయుడుపై చర్యలు తీసుకోవాలి.. వైకాపా నేతలు
ఏపీ శాసన మండలి చైర్మన్ పదవిని కులం, మతం ఆధారంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్న చర్యను వైకాపా సీనియర్ నాయకులు బొత్స సత్యనారాయణ, మేరుగు నాగార్జున, టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు ఖండించారు. వ్యవసాయ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడుపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
వైఎస్ఆర్సీ సీనియర్ నాయకులు దీనిని ప్రజాస్వామ్య విలువలు, పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలపై దాడిగా అభివర్ణించారు. కౌన్సిల్ చైర్మన్ కొయ్యె మోషేను రాజు పట్ల మంత్రులు, టీడీపీ సభ్యులు అవమానకరమైన, అగౌరవంగా ప్రవర్తించడాన్ని వారు విమర్శించారు.
రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తిని, ముఖ్యంగా దళిత నాయకుడిని, అతని మతం, కులం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం ద్వారా అవమానించడం కేవలం వ్యక్తిగత దాడి కాదని, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం సూత్రాలపై దాడి అని వారు అన్నారు.
సంబంధిత పరిణామంలో, వైఎస్ఆర్సీ ప్రధాన కార్యదర్శి గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి వ్యవసాయ మంత్రి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కౌన్సిల్ చైర్మన్పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు టీడీపీ నుంచి ఆయనను సస్పెండ్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు.