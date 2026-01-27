అక్రమ మైనింగ్ను బాట వేస్తోన్న ఉచిత ఇసుక విధానం.. పచ్చి మోసం.. గోవర్ధన్ రెడ్డి
వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడు కె. గోవర్ధన్ రెడ్డి మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉచిత ఇసుక విధానం అధికార పార్టీ నాయకులకు పెద్ద ఎత్తున అక్రమ మైనింగ్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తోందని, తద్వారా రాష్ట్ర సహజ వనరులను దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు.
ఉచిత ఇసుక పథకంగా ప్రచారం చేసినప్పటికీ, ఇసుకను ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారని రెడ్డి ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం గొప్పగా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ఉచిత ఇసుక విధానం ఒక పూర్తి మోసం. ఇది అధికార పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున అక్రమ మైనింగ్ చేయడానికి, సహజ వనరులను వ్యవస్థీకృతంగా దోచుకోవడానికి ఒక ముసుగుగా మారిందని రెడ్డి ఆరోపించారు.
ఎన్డీఏ కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ప్రతి ఇసుక రీచ్ నుండి నెలకు రూ. 3 కోట్లకు పైగా సంపాదిస్తున్నారని ఆరోపించారు. విరివూరు, సూరాయపాలెం ఇసుక రీచ్లలో అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని, దానికి సంబంధించిన ఫోటో ఆధారాలు తన వద్ద ఉన్నాయని పేర్కొంటూ, పెన్నా నదిలో భారీ యంత్రాలను ఉపయోగించి 10 మీటర్ల లోతు వరకు తవ్వకాలు జరుపుతున్నారని రెడ్డి ఆరోపించారు.
ఈ కార్యకలాపాలు నిర్దేశిత నిబంధనలు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్జిటి) ఆదేశాలు మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలను ఉల్లంఘించి జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.