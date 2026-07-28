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  4. YSRCP alleges irregularities in AP Mega DSC recruitment, demands CBI probe and Nara Lokesh's resignation
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (11:26 IST)

డీఎస్సీ-2025 ప్రక్రియలో అవకతవకలు.. నారా లోకేష్ రాజీనామాకు డిమాండ్

Nara Lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:26 IST)
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డీఎస్సీ-2025 ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, మంగళవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులు నిరసనలు చేపట్టారు. ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందిన యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాలలో ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. 
 
మెగా డీఎస్సీ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని వైకాపా ఆరోపించింది. మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియకు భారీగా ప్రచారం కల్పించినప్పటికీ, ఇందులో అనేక అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని వైకాపా డిమాండ్ చేసింది. 
 
ఈ నియామక ప్రక్రియపై కేంద్రం సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని వైకాపా తెలిపారు. గత రెండేళ్లలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు సంఖ్య 5.5 లక్షలకు పైగా తగ్గిందని ఆ పార్టీ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో ఆరోపించింది. అలాగే, ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 1.1 లక్షల మంది విద్యార్థులు మారారన్న ప్రభుత్వ వాదనను తప్పుదోవ పట్టించేదిగా పేర్కొంటూ కొట్టిపారేసింది. 
 
విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై నెల రోజులు దాటినప్పటికీ అనేక పాఠశాలలకు ఇంకా అవసరమైన పాఠ్యపుస్తకాలు అందలేదని, అలాగే ఈ ఏడాది విద్యా కానుక పథకం అమలు కాలేదని ఆ పార్టీ పేర్కొంది. పాఠశాలకు వెళ్లే ప్రతి బిడ్డకు ఏడాదికి రూ. 15,000 అందించే తల్లికి వందనం పథకం లబ్ధిదారుల జాబితా నుండి 22.6 లక్షల మందికి పైగా తొలగించారని కూడా వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ఆరోపించింది. 
 
పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ అమలు, వసతి దీవెన పథకం పునరుద్ధరణ, అర్హులైన యువతకు హామీ ఇచ్చిన నెలకు రూ. 3,000 నిరుద్యోగ భృతి చెల్లింపు వంటి డిమాండ్లను కూడా వారు లేవనెత్తారు. ప్రభుత్వ విద్య, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను కాపాడటమే ఈ నిరసనల ఉద్దేశమని వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ నాయకులు తెలిపారు. అదే సమయంలో, ప్రతిపక్షం లేవనెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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