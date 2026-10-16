నామినేషన్ల నాడే కార్లకు నిప్పు పెట్టుకున్న వైసిపి-తెదేపా, వీడియో
అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ నేపధ్యంలో నామినేషన్ల పర్వం ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో రాయచోటిలోని ఎస్ఎన్ కాలనీలో తెదేపా-వైసిపి కార్యకర్తలు పరస్పరం ఘర్షణకు దిగారు.
కార్యకర్తలు ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఒకరి కార్లకు మరొకరు నిప్పు పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనలో 4 కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. మరోవైపు పుంగనూరులో కూడా మిథున్ రెడ్డిపై కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాళ్లతో దాడి చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
_రాయచోటిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. ఘర్షణలో 15 కార్లు ధ్వంసం_ అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలోని ఎస్ఎన్ కాలనీలో టీడీపీ, వైసీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఇరువర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో 15 కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి. నాలుగు కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. #Andhrapradesh #TDPTwitter— (@TEAM_CBN1) October 16, 2026