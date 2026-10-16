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  4. YSRCP and TDP set cars on fire on the very day of Local - body elections nominations, Video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (13:37 IST)

నామినేషన్ల నాడే కార్లకు నిప్పు పెట్టుకున్న వైసిపి-తెదేపా, వీడియో

Cars on fire
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:41 IST)
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అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ నేపధ్యంలో నామినేషన్ల పర్వం ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో రాయచోటిలోని ఎస్ఎన్ కాలనీలో తెదేపా-వైసిపి కార్యకర్తలు పరస్పరం ఘర్షణకు దిగారు. 
 
కార్యకర్తలు ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఒకరి కార్లకు మరొకరు నిప్పు పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనలో 4 కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. మరోవైపు పుంగనూరులో కూడా మిథున్ రెడ్డిపై కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాళ్లతో దాడి చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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కచా బాదం పాటను డిస్ప్లే చేసారని కాన్పూర్ దాండియా ఈవెంట్ నుండి అంజలి అరోరా నిష్క్రమణ

కచా బాదం పాటను డిస్ప్లే చేసారని కాన్పూర్ దాండియా ఈవెంట్ నుండి అంజలి అరోరా నిష్క్రమణఅంజలి అరోరాకి కోపం వచ్చింది. కచ్చా బాదం పాటను దాండియా ఈవెంట్లో వేసారని ఆమె అలిగి వెళ్లిపోయింది. అక్టోబర్ 15, 2026న, లజ్‌పత్ భవన్‌లో జరిగిన నగాడా నైట్ దండియా ఈవెంట్‌లో, అరోరా తన సెట్‌ను ఆపింది. కళాకారుల పట్ల గౌరవం గురించి డీజేను నిలదీసి క్లాసు పీకింది. ఈవెంట్ నిర్వాహకుడిని నిలదీసి, వెళ్ళిపోయే ముందు ప్రేక్షకులకు క్షమాపణ చెప్పారు. సంవత్సరాల క్రితం ఒక వైరల్ డ్యాన్స్ క్లిప్ ద్వారా ఆమెకు కీర్తిని తెచ్చిపెట్టిన కచ్చా బాదం పాట, ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Nag: ఇట్లు అర్జున సినిమాను ప్రజెంట్ చేయడం చాలా ప్రౌడ్‌గా ఉంది : నాగార్జున

Nag: ఇట్లు అర్జున సినిమాను ప్రజెంట్ చేయడం చాలా ప్రౌడ్‌గా ఉంది : నాగార్జునడైరెక్టర్ వెంకీ కుడుముల నిర్మాతగా వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఇట్లు అర్జున’. ఈ సినిమాతో అనీష్ హీరోగా పరిచయం అవుతుండగా, డెబ్యూ దర్శకుడు మహేష్ ఉప్పల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. తమన్ ఎస్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. టైటిల్ గ్లింప్స్, ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు పాటలు, ఇతర ఆసక్తికరమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో సినిమా ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీని పెంచింది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ బిగ్ రివిల్ చేశారు. కింగ్ నాగార్జున సమర్పణలో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు గ్రాండ్ గా రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Devika Bhat: రియాలిటీ ప్రేమలో మునిగిపోయిన కిరణ్ అబ్బవరం, దేవికా భట్

Devika Bhat: రియాలిటీ ప్రేమలో మునిగిపోయిన కిరణ్ అబ్బవరం, దేవికా భట్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం 'క', 'కె-రాంప్' చిత్రాల విజయాల తర్వాత ఆయన తన కెరీర్‌లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం రియాలిటీ' తో అలరించనున్నారు. ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వ బాధ్యతలు కూడా కిరణ్ అబ్బవరం స్వయంగా చేపట్టడంతో పాటు హీరోగా నటిస్తున్నారు. జాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చాగంటి నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ యెర్రా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్‌ గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Jabardasth Emmanuel: నందినీ రెడ్డి ఆవిష్కరించిన డెస్టినీ ఫస్ట్ లుక్

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Dulquer Salmaan: ఆకాశంలో ఓ తార చిత్రం టీజర్ సిద్ధమవుతోంది

Dulquer Salmaan: ఆకాశంలో ఓ తార చిత్రం టీజర్ సిద్ధమవుతోందిప్రపంచం తన కోసం ఊహించిన దానికంటే మించి కలలు కనే ధైర్యం ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి కోసం... ఇది మీ కోసం.. అంటూ నిర్మాత స్వప్నా దత్ తను నిర్మిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఓ తార చిత్రం గురించి కాప్షన్ పెట్టింది. అందులో భాగంగా రేపు టీజర్ ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. టీజర్ పోస్టర్ లో కథానాయిక సాత్విక వీరవల్లి ని పరిచయం చేసింది. దుల్కర్ సల్మాన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీగా తెరకెక్కుతోంది.