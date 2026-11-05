ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్.. సీసీటీవీ నిఘా, వీడియోగ్రఫీ, వెబ్కాస్టింగ్ ఏర్పాటు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో గురువారం జరగనున్న ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో తప్పనిసరిగా సీసీటీవీ నిఘా, వీడియోగ్రఫీ, వెబ్కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బుధవారం డిమాండ్ చేసింది.
మున్సిపల్ ఎన్నికలలో చోటుచేసుకున్న విస్తృతమైన అవకతవకలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని హెచ్చరించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గురువారం మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (ఎంపీటీసీ), జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలకు (జెడ్పీటీసీ) పోలింగ్ జరగనుంది.
వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ లెల్లా అప్పిరెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం, ఆయనతో పాటు న్యాయ విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మనోహర్ రెడ్డి, ఉద్యోగులు-పెన్షనర్ల విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నాలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, గ్రీవెన్స్ సెల్ అధ్యక్షుడు నారాయణమూర్తి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్కు ఒక వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు.
మీడియాతో మాట్లాడుతూ, నామినేషన్లు, పరిశీలన నుండి పోలింగ్, కౌంటింగ్ వరకు పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులను దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేసిందని అప్పిరెడ్డి అన్నారు. అభ్యర్థులను నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకున్నారని, పరిశీలన సమయంలో వారిని తొలగించారని, బెదిరింపులకు, రిగ్గింగ్కు గురిచేశారని ఆయన తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు ఆధిక్యం సాధించిన చోట, కౌంటింగ్ను నిలిపివేసి, రీకౌంటింగ్ ద్వారా ఫలితాలను తారుమారు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఏలూరు, ధోన్, సాలూరు, గుంటూరు, ఒంగోలు, నూజివీడు, పలమనేరులలో అవకతవకలు జరిగాయని, అలాగే ఒంగోలు, విశాఖపట్నంలో పోలింగ్ శాతాలలో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని ఆయన ఉదహరించారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రాల సీసీటీవీ ఫుటేజ్, బ్యాలెట్ పేపర్లను తక్షణమే భద్రపరచాలని అప్పిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన అధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది, ఎన్నికల కమిషన్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన ప్రకటించారు.
సంకీర్ణ ప్రభుత్వ పతనం ప్రారంభమైందని ప్రకటిస్తూ, అధికారులు తమ రాజ్యాంగ విధులను నిష్పక్షపాతంగా నిర్వర్తించాలని ఆయన హెచ్చరించారు. రాజకీయ ప్రేరేపిత బైండ్-ఓవర్ ప్రక్రియలు, అరెస్టులు, గృహ నిర్బంధాలకు ముగింపు పలకాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
పెన్ డ్రైవ్లలోని వీడియో ఆధారాలతో సహా వైఎస్సార్సీపీ దాదాపు 15 ఫిర్యాదులు, వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ, ఎస్ఈసీ ఎలాంటి అర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోలేదని నాలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు.
నందికోట్కూరు, ఒంగోలు, ఇతర ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి గణనీయమైన ఆధిక్యం ఉన్నప్పటికీ రీకౌంటింగ్ ప్రక్రియలను ఆయన ప్రశ్నించారు. ఫలితాలను తారుమారు చేయడానికి రీకౌంటింగ్ ఒక సాధనంగా మారకూడదని ఆయన పేర్కొన్నారు.