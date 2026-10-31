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  4. YSRCP Fan Campaign Heats Up Andhra Elections Amid Family Rift
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (15:27 IST)

వైఎస్ షర్మిలను ఒంటరి చేసిన వైఎస్ బంధువులు.. జగన్ వైపే వెళ్తున్నారు.. చెన్నైలో ఆ పెళ్లికి?

Jagan_Sharmila
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (15:27 IST)
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Jagan_Sharmila
గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, విశాఖపట్నం, గుంటూరు తదితర ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ మద్దతుదారులు కొత్త జలాశయాలు, మెరుగైన నీటి సరఫరా, కాలుష్య నియంత్రణ, పచ్చదనం వంటి హామీలను ఇస్తూ ఫ్యాన్‌కు ఓటు వేయండి.. అంటూ ఆన్‌లైన్‌లో ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు, డ్రైనేజీ, ఫ్లైఓవర్ల పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను వివరించిన వరుడు కళ్యాణిని పార్టీ తన మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది.
 
ఇదిలా ఉండగా, తన సోదరుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి భద్రతా కారణాలు చెప్పడంతో, వివాదాలను నివారించేందుకు వై.ఎస్. షర్మిల తన కుమార్తె అంజలి నవంబర్ 25 వివాహాన్ని వాయిదా వేస్తూ, ఆయనతో ఉన్న కుటుంబ ఆస్తి వివాదంపై తన నిరాశను వ్యక్తం చేశారు. 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు నవంబర్ 1న ఎన్నికలు ప్రారంభం కానుండగా, ప్రతిపక్ష కూటములు మీమ్స్ ద్వారా ధీటుగా స్పందిస్తున్నాయి.
 
మరోవైపు వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్, ఆయన సోదరి వైఎస్ షర్మిల మధ్య పరిస్థితులు ఏమాత్రం బాగోలేవు. షర్మిల కుమార్తె అంజలి వివాహం వీరిద్దరి మధ్య దూరాన్ని మరింత పెంచినట్లు కనిపిస్తోంది. వైఎస్ కుటుంబం ఇప్పుడు జగన్, షర్మిల వర్గాలుగా స్పష్టంగా విడిపోయింది.
 
షర్మిల తన కుమార్తె అంజలి వివాహాన్ని, రిసెప్షన్‌ను నవంబర్ 25న యలహంక ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించాలని భావిస్తుండగా, జగన్ మాత్రం అందుకు ఏమాత్రం అంగీకరించడం లేదు. షర్మిలకు రాసిన లేఖలో, జగన్ భద్రతా కారణాలను పేర్కొంటూ.. తాను, తన కుటుంబం నివసిస్తున్న యలహంక ప్యాలెస్‌లో వివాహ వేడుకలు జరపడం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు. 
 
తల్లి వైఎస్ విజయమ్మ వీరిద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదు. పైగా, రోజురోజుకూ కుటుంబ కలహాలు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. 
 
ఇక తాజా పరిణామం ఏమిటంటే.. వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి (వైఎస్ఆర్) సోదరుడైన వైఎస్ జార్జ్ రెడ్డి కుమారుడు, జగన్, షర్మిలలకు కజిన్ అయిన వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహం నవంబర్ 3 నుండి 6 వరకు చెన్నైలో జరగనుంది. ఈ వివాహానికి వైఎస్ జగన్ హాజరుకానున్నారు. అలాగే వైఎస్ కుటుంబానికి చెందిన ప్రముఖులందరూ కూడా దీనికి హాజరుకానున్నారు.
 
ఈ వివాహ వేడుకకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ హాజరుకానున్నారు. అంతేకాకుండా, సినీ నటులు సూర్య, కార్తీలతో పాటు మరికొందరు ప్రముఖులు కూడా చెన్నైలో జరగనున్న ఈ వేడుకకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ వివాహం వైఎస్ కుటుంబం శక్తి ప్రదర్శనగా మారే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అంతకుముందు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, వైఎస్ జార్జ్ రెడ్డి మరో కుమారుడైన వైఎస్ సునీల్ రెడ్డి కుమారుడి వివాహం కూడా చెన్నైలో జరగగా, అది అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది.
 
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు హైదరాబాద్, బెంగళూరులకు వస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు షర్మిలను కలవడం లేదు. వారు షర్మిలను పక్కనపెట్టి, జగన్ భార్య భారతిని, వారి సన్నిహితులను మాత్రమే కలుస్తున్నారు.
 
వైఎస్ కుటుంబం షర్మిలను పూర్తిగా ఒంటరిని చేసిందని, ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమని అంతర్గత వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. షర్మిల, అనిల్ తమ కుమార్తె అంజలి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికలను పంచుతున్న తరుణంలో, జగన్, షర్మిల మధ్య కొనసాగుతున్న విభేదాల కారణంగా వైఎస్ కుటుంబానికి చెందిన పలువురు బంధుమిత్రులు ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరుకాకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. 
 
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, వైఎస్ జగన్, భారతి ఈ వివాహానికి దూరంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
 
వైఎస్ కుటుంబంలోని చాలామంది జగన్, షర్మిల మళ్లీ కలిసిపోవాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ, పరిస్థితులు రోజురోజుకూ మరింత క్లిష్టంగా, ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నాయి.
 
తన సోదరుడు జగన్‌తో ఉన్న విభేదాల వల్ల షర్మిల తన సొంత కుటుంబంలోనే ఒంటరి అవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ పరిస్థితిలో ఆమె తల్లి వైఎస్ విజయమ్మ కూడా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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