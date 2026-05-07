వైకాపా నుంచి రూ.10లక్షల కోట్ల రుణాలను వారసత్వంగా పొందాం.. బాబు
గత వైకాపా ప్రభుత్వం నుండి టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రూ. 10 లక్షల కోట్ల రుణాలను వారసత్వంగా పొందిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఏడవ కలెక్టర్ల సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, గత ప్రభుత్వం 94 కేంద్ర పథకాలకు కేటాయించిన నిధులలోంచి రూ. 10,000 కోట్లను దారి మళ్లించిందని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు.
గత పాలకుల నుండి, ఈ ప్రభుత్వం రూ. 9.74 లక్షల కోట్ల రుణాలను స్వీకరించింది. గత ప్రభుత్వం 94 కేంద్ర పథకాల నుండి రూ. 10,000 కోట్లను దారి మళ్లించిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సంక్షేమ పథకాల నిధులలో గతంలో భారీగా అక్రమ వినియోగం జరిగిందని.. అయితే, డీబీటీ పద్ధతి ద్వారా నిధులను నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయడం ద్వారా ఆ లీకేజీని అరికట్టగలిగామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గత వైకాపా ప్రభుత్వం రోడ్లను గుంతలమయంగా వదిలివేసిందని ఆరోపిస్తూ, ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంతో పాటు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే రీతిలో పాలన సాగిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.