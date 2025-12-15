YSRCP: కోటి సంతకాల సేకరణ.. ప్రైవేట్ చేతికి వైద్య కళాశాలలను అప్పగిస్తారా? రోజా ఫైర్
ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ప్రచారంలో భాగంగా, వైఎస్సార్సీపీ సోమవారం రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో భారీ ర్యాలీలు, సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఈ ర్యాలీలలో పార్టీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు, సమాజంలోని వివిధ వర్గాల పౌరులు పాల్గొన్నారు.
కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేస్తుంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని దాని మిత్రపక్షం వాటిని ప్రైవేటీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ దానికి వ్యతిరేక దిశలో పయనిస్తోందని వైఎస్సార్సీపీ నాయకురాలు ఆర్కే రోజా విలేకరులతో అన్నారు.
సేకరించిన సంతకాల పిటిషన్లను తర్వాత తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి తరలిస్తారు. బలమైన ప్రజా వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణకు మొగ్గు చూపుతోందని ఆరోపిస్తూ రోజా విమర్శించారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక వంటి పొరుగు రాష్ట్రాలు చురుకుగా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ఏర్పాటు చేస్తుండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాటిని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మండిపడ్డారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అవసరమైన అన్ని అనుమతులు పొంది, నిధులు సమీకరించి, 2024లో ప్రభుత్వం మారకముందే దాదాపు ఏడు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను పూర్తి చేసిందని రోజా గుర్తు చేశారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా రాజకీయ అనుభవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడంలో విఫలమయ్యారని రోజా ప్రశ్నించారు.
ప్రభుత్వం దీనికి బదులుగా రహదారి నిర్మాణ ప్రాజెక్టులను, మున్సిపల్ ఆస్తులను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించిందని ఆమె ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు ప్రారంభించిన కోటి సంతకాల సేకరణ, ప్రైవేటీకరణ చర్యకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో ఉన్న విస్తృత ప్రతిఘటనను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆమె అన్నారు.
ఈ పిటిషన్లు తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చేరిన తర్వాత, ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వపు ప్రైవేటీకరణ ప్రణాళికకు ప్రజల నుండి ఉన్న వ్యతిరేకతను తెలియజేస్తూ, డిసెంబర్ 18న వైకాపా చీఫ్ జగన్, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ను కలిసి సంతకాలను సమర్పించనున్నారు.