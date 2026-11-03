  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. YSRCP Leaders Face Fresh Heat as ED Summons Ambati, Police Book Jagan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (14:30 IST)

అంబటి రాంబాబు, వైఎస్ జగన్, వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిలపై కేసు నమోదు

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (14:30 IST)
google-news
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం ఆరోపణల కేసులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ పిలిపించడం, పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో వారి ప్రవర్తనపై వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంతో వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై న్యాయపరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
 
అక్రమ మద్యం ఆరోపణల కేసుకు సంబంధించి విచారణ నిమిత్తం నవంబర్ 4న తమ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని ఈడీ అంబటి రాంబాబును ఆదేశించింది. 
 
గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులలో జరిగిన అవకతవకలపై ఈ దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఆరోపిత మద్యం కుంభకోణంపై జరుగుతున్న విస్తృత దర్యాప్తులో రాంబాబును విచారించడం మరో పరిణామం.
 
ఇదిలా ఉండగా, పోలింగ్ రోజున పులివెందులలోని రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం వెలుపల నిరసన తెలిపినందుకు జగన్, అవినాష్ రెడ్డిలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 
 
ఆర్‌ఓ కార్యాలయంలోకి అనుమతించడానికి అధికారులు నిరాకరించడంతో, జగన్, అవినాష్ రెడ్డి మరియు పార్టీ నాయకులతో కలిసి ధర్నాకు దిగారు. వైఎస్సార్‌సీపీ పోలింగ్ ఏజెంట్లను పలు పోలింగ్ బూత్‌లలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకున్నారని ఆరోపిస్తూ, ఆయన తిరిగి పోలింగ్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. 
 
ఈ కేసు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకత్వానికి మరో న్యాయపరమైన చిక్కును తెచ్చిపెట్టింది. ఈ పోలీసు చర్య, ఎన్నికల ప్రక్రియలో రాజకీయ నాయకుల ప్రవర్తనను కూడా పరిశీలనలోకి తెస్తుంది. 
 
అంబటి ఈడీ విచారణను ఎదుర్కోవడం, జగన్, అవినాష్ రెడ్డి పోలీసు కేసును ఎదుర్కోవడంతో, ఇవి విడివిడి పరిణామాలా లేక వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకత్వానికి ఎదురుకానున్న పెద్ద న్యాయపరమైన తుఫానుకు నాంది పలకనుందా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నేపాల్‌లో ఢీకొన్న రెండు హెలికాఫ్టర్లు - భారతీయుడి దుర్మరణం (Video)

రూ.5 కోట్లు ఇస్తావా.. చస్తావా? బాలీవుడ్ నటుడుకి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపు

రూ.5 కోట్లు ఇస్తావా.. చస్తావా? బాలీవుడ్ నటుడుకి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపుమరో బాలీవుడ్ నటుడు తుషార్ కపూర్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. రూ.5 కోట్లు ఇస్తావా లేదా చంపమంటా అంటూ బెదిరించింది. ఇటీవల బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్‌పై లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్‌కు చెందిన సభ్యులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ కాల్పుల నుంచి టైగర్ ష్రాఫ్ తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు.

Suriya: సీన్ చిత్రంలో మిస్టరీ, మ్యాడ్‌నెస్, నవ్వులు అన్నీ ఉంటాయి : హీరో సూర్య

Suriya: సీన్ చిత్రంలో మిస్టరీ, మ్యాడ్‌నెస్, నవ్వులు అన్నీ ఉంటాయి : హీరో సూర్యహీరో సూర్య, మలయాళ బ్లాక్‌బస్టర్ ‘ఆవేశం’ ఫేమ్ దర్శకుడు జిత్తు మాధవన్‌తో కలసి యాక్షన్-కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘సీన్’ చేస్తున్నారు. నజ్రియా నజీమ్ హీరోయిన్‌. నస్లేన్, ఆనంద్ రాజ్, లాల్, రాజ్ ప్రియన్ కీలక పాత్రలు. జ్యోతిక, సూర్య అగరం స్టూడియోస్, 2డీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్లపై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. జయశ్రీ దామోదరన్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణలో ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ఎన్వీఆర్ సినిమా ద్వారా నవంబర్ 6న గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Mahesh Babu in Shotgun games: ప్రాజెక్ట్ టేక్‌డౌన్ కోసం షార్ట్‌గన్ గేమ్స్‌లో మహేష్ బాబు పెట్టుబడి

Mahesh Babu in Shotgun games: ప్రాజెక్ట్ టేక్‌డౌన్ కోసం షార్ట్‌గన్ గేమ్స్‌లో మహేష్ బాబు పెట్టుబడిఅమెరికా, యూరప్, యూకే వంటి మార్కెట్ల కోసం ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణ పొందే ఒరిజినల్ గేమ్‌లను రూపొందించడానికి సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు ముంబైకి చెందిన షార్ట్‌గన్ గేమ్స్‌లో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారుగా చేరారు. సాధారణంగా జరిగినప్పటికీ ఏకాగ్రతతో కూడిన ఈ సమావేశం ఫోటోలలో ఆయన సహ వ్యవస్థాపకులైన జీత్ చందన్, విదిత్ మెహతాలతో కనిపించడంతో, ఆన్‌లైన్‌లో అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది.

Poonam Kaur: త్రివిక్రమ్‌ను నకిలీ గురువు అంటూ ఏకేసిన పూనమ్ కౌర్

Poonam Kaur: త్రివిక్రమ్‌ను నకిలీ గురువు అంటూ ఏకేసిన పూనమ్ కౌర్సినీనటి పూనమ్ కౌర్ మరోసారి చిత్ర నిర్మాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌పై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయనను నకిలీ గురువు అని పిలుస్తూ, ఆయనను ప్రశ్నించడం తన కెరీర్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేసిందోనని ఆ నటి తీవ్ర ఆరోపణ చేశారు. "మీ దుర్భాషను నేను ప్రశ్నించినందుకే నా కెరీర్‌ను నాశనం చేశారు. దేవుడు మీకు ఏమి చేశాడో చూడండి. కొంచెం సిగ్గు తెచ్చుకోండి మీరు వేదికపై విలువలు వల్లించవచ్చు, నేను వాటిని ఆచరిస్తాను.." అని పూనమ్ తన తాజా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాశారు.

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిసి ఏఐ దుర్వినియోగం, డీప్‌ఫేక్‌లకు అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిసి ఏఐ దుర్వినియోగం, డీప్‌ఫేక్‌లకు అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరిన మెగాస్టార్ చిరంజీవికళాకారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకరమైన, మార్ఫింగ్ చేసిన వీడియోలను రూపొందించడంపై ఇటీవల ఎక్స్‌ వేదికగా తన ఆందోళనను వ్యక్తం చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. ఈ అంశంపై మరో కీలక అడుగు వేశారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లో గౌరవ కేంద్ర హోంమంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారిని కలిసి, ఏఐ దుర్వినియోగం, డీప్‌ఫేక్ సమస్యలను వివరించారు. ఈ భేటీలో చిరంజీవి గారితో పాటు రామ్ చరణ్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్‌ఫేక్ టెక్నాలజీలను దుర్వినియోగం చేస్తున్న తీరును స్వయంగా వివరించేందుకు చిరంజీవి ఈ భేటీకి అపాయింట్‌మెంట్ కోరారు.