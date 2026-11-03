అంబటి రాంబాబు, వైఎస్ జగన్, వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిలపై కేసు నమోదు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం ఆరోపణల కేసులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ పిలిపించడం, పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో వారి ప్రవర్తనపై వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై న్యాయపరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
అక్రమ మద్యం ఆరోపణల కేసుకు సంబంధించి విచారణ నిమిత్తం నవంబర్ 4న తమ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని ఈడీ అంబటి రాంబాబును ఆదేశించింది.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులలో జరిగిన అవకతవకలపై ఈ దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఆరోపిత మద్యం కుంభకోణంపై జరుగుతున్న విస్తృత దర్యాప్తులో రాంబాబును విచారించడం మరో పరిణామం.
ఇదిలా ఉండగా, పోలింగ్ రోజున పులివెందులలోని రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం వెలుపల నిరసన తెలిపినందుకు జగన్, అవినాష్ రెడ్డిలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఆర్ఓ కార్యాలయంలోకి అనుమతించడానికి అధికారులు నిరాకరించడంతో, జగన్, అవినాష్ రెడ్డి మరియు పార్టీ నాయకులతో కలిసి ధర్నాకు దిగారు. వైఎస్సార్సీపీ పోలింగ్ ఏజెంట్లను పలు పోలింగ్ బూత్లలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకున్నారని ఆరోపిస్తూ, ఆయన తిరిగి పోలింగ్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కేసు వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వానికి మరో న్యాయపరమైన చిక్కును తెచ్చిపెట్టింది. ఈ పోలీసు చర్య, ఎన్నికల ప్రక్రియలో రాజకీయ నాయకుల ప్రవర్తనను కూడా పరిశీలనలోకి తెస్తుంది.
అంబటి ఈడీ విచారణను ఎదుర్కోవడం, జగన్, అవినాష్ రెడ్డి పోలీసు కేసును ఎదుర్కోవడంతో, ఇవి విడివిడి పరిణామాలా లేక వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వానికి ఎదురుకానున్న పెద్ద న్యాయపరమైన తుఫానుకు నాంది పలకనుందా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతోంది.