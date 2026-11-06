  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. YSRCP MLC Lella Appi Reddy arrested after ballot box diversion row in Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (13:20 IST)

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అరెస్ట్.. ఎందుకంటే..?

YSRCP
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (13:20 IST)
google-news
గుంటూరులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మరికొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం జరిగిన ఎంపీటీసీ (MPTC), జెడ్పీటీసీ (ZPTC) ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత, బ్యాలెట్ బాక్సును స్ట్రాంగ్ రూమ్‌కు తరలిస్తుండగా, ఒక ఎన్నికల అధికారి దానిని దారి మళ్లించారని ఆరోపిస్తూ వారు నిరసన చేపట్టారు.
 
గురువారం రాత్రి బ్యాలెట్ బాక్సును తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల వద్దకు తీసుకెళ్తుండగా, తమ పార్టీ నాయకులు ఆ అధికారిని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ పేర్కొంది. 
 
వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల కథనం ప్రకారం, గురువారం వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత, ఒక ఎన్నికల అధికారి బ్యాలెట్ బాక్సును స్ట్రాంగ్ రూమ్‌కు తరలించే క్రమంలో దారి మళ్లించి, నల్లపాడు సెంటర్ వద్ద వాహనం నుండి దించి పక్కకు తీసుకెళ్లారు. 
 
ఆ సమయంలో, బ్యాలెట్ బాక్సును టీడీపీ నాయకుల వైపు తీసుకెళ్తుండగా, వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి ఒకరు ఆ అధికారిని పట్టుకున్నారని వారు తెలిపారు. దీనిపై వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు నల్లపాడు వద్ద రెండు గంటల పాటు ధర్నా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి కూడా అక్కడికి చేరుకుని నిరసనలో పాల్గొన్నారు.
 
ఎన్నికల సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించారని, బ్యాలెట్ బాక్సును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారని ఆరోపిస్తూ, పోలీసులు స్వల్పంగా బలాన్ని ప్రయోగించి నిరసనకారులను చెదరగొట్టారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డితో పాటు మరికొందరిని అరెస్టు చేశారు.

వారిని నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించి, కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, బ్యాలెట్ బాక్సును మరొక వాహనంలోకి మారుస్తుండగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు దానిని లాగేసుకున్నారని ఎన్నికల అధికారి పేర్కొన్నారు.
 
ఇదిలా ఉండగా, అనంతపురం జిల్లాలో బ్యాలెట్ బాక్సును ధ్వంసం చేసిన ఘటనకు సంబంధించి 60 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కుదేరులోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
 
 నిందితులు పోలింగ్ కేంద్రంలోకి ప్రవేశించి, బ్యాలెట్ బాక్సును తీసుకెళ్లి ధ్వంసం చేశారు. ఎన్నికల అధికారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు 60 మందిపై నాన్-బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేశారు.
 
నిందితులను గుర్తించామని, వారిని అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. అలాగే, ఎన్నికల సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు మరో ఐదుగురిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
దీపావళి కానుకగా హైదరాబాదులో మెట్రో, ఆర్టీసీ పాసుల ధరల తగ్గింపు

Sai Durga Tej: అంగరంగ వైభవంగా సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ నిశ్చితార్థం

Sai Durga Tej: అంగరంగ వైభవంగా సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ నిశ్చితార్థంనటుడు సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ నిశ్చితార్థం గురువారం (5 నవంబర్ 2026)న హిల్టన్ హైదరాబాద్ జీనోమ్ వ్యాలీ రిసార్ట్‌లో జరిగింది. ఈ జంట తమ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుక ఎంతో విలువైన కుటుంబ వేడుకగా జరిగింది. కొణిదెల, అల్లు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సన్నిహిత బంధువులు, స్నేహితులు కలిసి ఈ జంట నిశ్చితార్థాన్ని జరుపుకున్నారు.

జాన్వీ, రాధికా ఆప్టేలపై రెజీనా ఫైర్.. అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే తప్పుకోండి.. అంతేకానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో..?

జాన్వీ, రాధికా ఆప్టేలపై రెజీనా ఫైర్.. అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే తప్పుకోండి.. అంతేకానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో..?పెద్ది చిత్రంలో తన పాత్రను వస్తువుగా చూపించడంపై జాన్వీ కపూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, అలాగే తెలుగు చిత్రసీమలో పనిచేసిన అనుభవంపై రాధికా ఆప్టే చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి నటి రెజీనా కసాండ్రా స్పందించారు. ఒక చిత్రంలో తమ పాత్రను చిత్రీకరించే విధానం పట్ల అసౌకర్యంగా భావించే నటీనటులు, అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకోవాలని రెజీనా సూచించారు. ఇటువంటి చర్చలు ఉత్తర, దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమల మధ్య విభజనకు దారితీయవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు.

Kazakhstan; యాక్షన్ సీక్వెన్స్, స్పెషల్ సాంగ్ కోసం కజకిస్థాన్‌ వెళ్ళిన జనవరి 12 విడుదల టీమ్

Kazakhstan; యాక్షన్ సీక్వెన్స్, స్పెషల్ సాంగ్ కోసం కజకిస్థాన్‌ వెళ్ళిన జనవరి 12 విడుదల టీమ్విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్ లో హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మల్టీస్టారర్ ‘జనవరి 12 విడుదల’ శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ‘బావ బామ్మర్ది సౌజన్యంతో’ అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, హ్యూమర్, కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో కంప్లీట్ ప్యాకేజీగా అలరించనుంది. తాజాగా చిత్ర బృందం కజకిస్థాన్‌లో కొత్త షెడ్యూల్‌ను ప్రారంభించింది.

Rajamouli: రామాయణం ప్రీ-క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ నాకు ఎంతగానో నచ్చాయి : రాజమౌళి

Rajamouli: రామాయణం ప్రీ-క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ నాకు ఎంతగానో నచ్చాయి : రాజమౌళి‘రామాయణం’ థియేటర్లలోకి రావడంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల నుంచి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోంది. గ్రాండ్ స్టోరీటెల్లింగ్, నటీనటుల అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్‌లు, సాంకేతిక విలువలపై ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. నేడు 3డి ఫార్మెట్ లో అల్లు సినిమాస్ లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి చూశారు. ఈ సందర్భంగా సినిమాపై అభినందలు తెలిపారు.

Allu Arjun : ముంబై విమానాశ్రయంలో అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్‌గా, పవర్‌ప్యాక్డ్ లుక్‌తో మెరిశారు

Allu Arjun : ముంబై విమానాశ్రయంలో అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్‌గా, పవర్‌ప్యాక్డ్ లుక్‌తో మెరిశారుఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్‌గా, పవర్‌ప్యాక్డ్ లుక్‌తో మెరిశారు. తాజాగా ముంబై విమానాశ్రయంలో ఆయన రాక సందర్భంగా భారీ సెక్యూరిటీతో ఆయన బయటకు వస్తుండగా అభిమానులు ఆయన్ను చూస్తుండిపోయారు. భద్రతా అధికారులు అల్లు అర్జున్ తన ముఖాన్ని పూర్తిగా చూపించమని కోరిన క్షణం వెంటనే తన మాస్క్ చూపించి వెంటనే మాస్క్ ధరించారు.