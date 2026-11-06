వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అరెస్ట్.. ఎందుకంటే..?
గుంటూరులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మరికొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం జరిగిన ఎంపీటీసీ (MPTC), జెడ్పీటీసీ (ZPTC) ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత, బ్యాలెట్ బాక్సును స్ట్రాంగ్ రూమ్కు తరలిస్తుండగా, ఒక ఎన్నికల అధికారి దానిని దారి మళ్లించారని ఆరోపిస్తూ వారు నిరసన చేపట్టారు.
గురువారం రాత్రి బ్యాలెట్ బాక్సును తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల వద్దకు తీసుకెళ్తుండగా, తమ పార్టీ నాయకులు ఆ అధికారిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ పేర్కొంది.
వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల కథనం ప్రకారం, గురువారం వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత, ఒక ఎన్నికల అధికారి బ్యాలెట్ బాక్సును స్ట్రాంగ్ రూమ్కు తరలించే క్రమంలో దారి మళ్లించి, నల్లపాడు సెంటర్ వద్ద వాహనం నుండి దించి పక్కకు తీసుకెళ్లారు.
ఆ సమయంలో, బ్యాలెట్ బాక్సును టీడీపీ నాయకుల వైపు తీసుకెళ్తుండగా, వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి ఒకరు ఆ అధికారిని పట్టుకున్నారని వారు తెలిపారు. దీనిపై వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు నల్లపాడు వద్ద రెండు గంటల పాటు ధర్నా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి కూడా అక్కడికి చేరుకుని నిరసనలో పాల్గొన్నారు.
ఎన్నికల సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించారని, బ్యాలెట్ బాక్సును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారని ఆరోపిస్తూ, పోలీసులు స్వల్పంగా బలాన్ని ప్రయోగించి నిరసనకారులను చెదరగొట్టారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డితో పాటు మరికొందరిని అరెస్టు చేశారు.
వారిని నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి, కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, బ్యాలెట్ బాక్సును మరొక వాహనంలోకి మారుస్తుండగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు దానిని లాగేసుకున్నారని ఎన్నికల అధికారి పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అనంతపురం జిల్లాలో బ్యాలెట్ బాక్సును ధ్వంసం చేసిన ఘటనకు సంబంధించి 60 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కుదేరులోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
నిందితులు పోలింగ్ కేంద్రంలోకి ప్రవేశించి, బ్యాలెట్ బాక్సును తీసుకెళ్లి ధ్వంసం చేశారు. ఎన్నికల అధికారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు 60 మందిపై నాన్-బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేశారు.
నిందితులను గుర్తించామని, వారిని అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. అలాగే, ఎన్నికల సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు మరో ఐదుగురిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.