శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (18:27 IST)

వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు.. ఎందుకో తెలుసా?

YSRCP
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేయనున్న అనేక ఐటీ కంపెనీలు, ఐటీ పార్కులపై వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేసింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఇతర రుణ సంస్థలకు అనామక ఖాతాల నుండి లేఖలు పంపినట్లు ఆరోపణల నేపథ్యంలో వైకాపా పిల్ దాఖలు చేసింది.
 
టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, సత్వా, రహేజా ఐటీ పార్కులకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై పార్టీ అనుబంధ సభ్యులు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిపి రాష్ట్రంలో లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు. తాజా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని సొసైటీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్‌కు చెందిన జి. శ్రీనివాసరావు దాఖలు చేశారు. ఆయన తరపున వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. 
 
చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలను సృష్టించడంలో విఫలమైందని, ప్రాజెక్టులను ఆలస్యం చేస్తోందని వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ఆరోపించింది. అయితే, పాలక పార్టీ చురుకైన విధానం కారణంగా ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులు క్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తిరిగి వస్తున్నారు. 
 
గతంలో ఐదేళ్ల పాలనలో, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రధాన పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో విఫలమైందని గణాంకాల ద్వారా ఏపీ సర్కారు వెల్లడిస్తోంది. రాష్ట్రం తన పదవీకాలం ముగిసే సమయానికి తీవ్రమైన ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పుడు, పార్టీ చట్టపరమైన అడ్డంకులను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు. 
 
ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రారంభాన్ని వైకాపా ఆలస్యం చేయడానికి ఈ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు ప్రయత్నాలుగా భావిస్తున్నారు. ప్రధాన పెట్టుబడిదారులు వ్యాపారంలో వేగం, సౌలభ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎకరానికి 99 పైసల ధరకే భూమి కేటాయింపులను వైకాపా సభ్యులు ప్రశ్నించారు. అటువంటి కేటాయింపుల చట్టబద్ధత, పారదర్శకతపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సవాళ్లు కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల చుట్టూ అనిశ్చితిని జోడించాయి. 
 
అధికార టీడీపీ తన నిర్ణయాలను సమర్థించుకుంది. ఇది టెక్ హబ్స్ పాలసీ 4.0 కోసం భూమి ప్రోత్సాహకాన్ని ఉదహరిస్తుంది. గుజరాత్‌లో టాటా మోటార్స్‌కు ఇలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఉపయోగించబడ్డాయని పేర్కొంది.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్

Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను వారణాసి సందర్శించుకున్నారు.

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదల

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదలమెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కోసం ఆయన స్టైలిష్ లుక్ లను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఎరుపురంగు చొక్కాతో స్టయిలిష్ గా నిలుకోవడం, నలుపు చొక్కా, ప్యాంటు ధరించి, అత్యంత స్టైలిష్‌గా మరో లుక్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గడ్డం, కళ్లద్దాలు, ఆయన సన్నని, ఫిట్ అయిన రూపానికి మరింత అందాన్ని చేకూర్చేలా చిరంజీవి లుక్ లు వున్నాయి.

Ram charan: మగధీర అంత హిట్ ఛాంపియన్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నా : రామ్ చరణ్

Ram charan: మగధీర అంత హిట్ ఛాంపియన్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నా : రామ్ చరణ్స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్'. రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది

Sara Arjun: సారా అర్జున్‌ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీ

Sara Arjun: సారా అర్జున్‌ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీబాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధూరందర్' చిత్రం వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాకేష్ బేడీ 20 ఏళ్ల సారా అర్జున్‌ను ముద్దు పెట్టుకుంటున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఆమె డ్రెస్ షాలును కూడా ఆయన తొక్కిపట్టుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. ఇంకా దీనిపై ట్రోల్ మొదలైనాయి. ఈ చర్యతో రాకేష్ బేడీ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆ విమర్శలపై స్పందించారు. ఈ సినిమాలో రాకేష్ బేడీ రాజకీయ నాయకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. సారా ఆయన కుమార్తె పాత్రలో నటిస్తోంది.

Watch More Videos

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com