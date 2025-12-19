వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు.. ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయనున్న అనేక ఐటీ కంపెనీలు, ఐటీ పార్కులపై వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేసింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఇతర రుణ సంస్థలకు అనామక ఖాతాల నుండి లేఖలు పంపినట్లు ఆరోపణల నేపథ్యంలో వైకాపా పిల్ దాఖలు చేసింది.
టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, సత్వా, రహేజా ఐటీ పార్కులకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై పార్టీ అనుబంధ సభ్యులు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిపి రాష్ట్రంలో లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు. తాజా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని సొసైటీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్కు చెందిన జి. శ్రీనివాసరావు దాఖలు చేశారు. ఆయన తరపున వైఎస్ఆర్సీపీ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలను సృష్టించడంలో విఫలమైందని, ప్రాజెక్టులను ఆలస్యం చేస్తోందని వైఎస్ఆర్సీపీ ఆరోపించింది. అయితే, పాలక పార్టీ చురుకైన విధానం కారణంగా ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులు క్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు తిరిగి వస్తున్నారు.
గతంలో ఐదేళ్ల పాలనలో, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రధాన పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో విఫలమైందని గణాంకాల ద్వారా ఏపీ సర్కారు వెల్లడిస్తోంది. రాష్ట్రం తన పదవీకాలం ముగిసే సమయానికి తీవ్రమైన ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పుడు, పార్టీ చట్టపరమైన అడ్డంకులను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రారంభాన్ని వైకాపా ఆలస్యం చేయడానికి ఈ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు ప్రయత్నాలుగా భావిస్తున్నారు. ప్రధాన పెట్టుబడిదారులు వ్యాపారంలో వేగం, సౌలభ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎకరానికి 99 పైసల ధరకే భూమి కేటాయింపులను వైకాపా సభ్యులు ప్రశ్నించారు. అటువంటి కేటాయింపుల చట్టబద్ధత, పారదర్శకతపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సవాళ్లు కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల చుట్టూ అనిశ్చితిని జోడించాయి.
అధికార టీడీపీ తన నిర్ణయాలను సమర్థించుకుంది. ఇది టెక్ హబ్స్ పాలసీ 4.0 కోసం భూమి ప్రోత్సాహకాన్ని ఉదహరిస్తుంది. గుజరాత్లో టాటా మోటార్స్కు ఇలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఉపయోగించబడ్డాయని పేర్కొంది.