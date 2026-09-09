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  4. YSRCP President Jagan Reddy Announces Padayatra in Sept-Oct 2027
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:48 IST)

సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్ 2027లో వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:48 IST)
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వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాను చేపట్టనున్న రాష్ట్రవ్యాప్త పాదయాత్రకు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేశారు. పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడిన జగన్, ప్రజలతో మమేకమయ్యే ఈ భారీ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సమయపాలనపై స్పష్టతనిస్తూ, 2027 సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలల్లో పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తానని ప్రకటించారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ప్రజలతో విస్తృతంగా మమేకమయ్యే అవకాశం ఉన్న ఈ పాదయాత్రపై, ఆయన చేసిన ప్రకటన పార్టీ శ్రేణులకు స్పష్టతనిచ్చింది. ఇదే సమయంలో, డీఎస్సీ 2025 ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అక్రమాలపై నిష్పాక్షికమైన సీబీఐ విచారణ జరపాలని, అలాగే విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. 
 
వేర్వేరుగా నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశాల్లో పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కొండ రాజీవ్ గాంధీ, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ మాట్లాడుతూ, కేంద్ర సంస్థ ద్వారా స్వేచ్ఛాయుతమైన మరియు నిష్పాక్షికమైన విచారణకు మార్గం సుగమం చేసేందుకు లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని పేర్కొన్నారు. నియామక ప్రక్రియలో నకిలీ బీసీ, క్రీడా కోటా ధృవీకరణ పత్రాల వినియోగంతో సహా అనేక అక్రమాలు వెలుగుచూశాయని వారు పేర్కొన్నారు. 
 
కేవలం పాల్గొన్నట్లు తెలిపే ధృవీకరణ పత్రాలను ఉపయోగించి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన సభ్యులు కూడా ఉద్యోగాలు పొందారని వారు ఆరోపించారు. మెగా డీఎస్సీ ఒక ఉద్యోగ మేళాగా మారిపోయిందని, ఇందులో ఉపాధ్యాయ పోస్టులను అమ్మకానికి పెట్టారని వైకాపా నాయకులు విమర్శించారు. ఈ ఆరోపణలను ధృవీకరించే బలమైన ఆధారాలు లభించాయని వారు స్పష్టం చేశారు. 
 
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్‌ను కాపాడేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నిస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. గతంలో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సీబీఐ విచారణకు సిద్ధమని ప్రకటించిన విషయాన్ని వారు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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