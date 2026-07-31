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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (22:44 IST)

మహిళా ఎస్‌ఐపై దుశ్శాసన పర్వం... 21 మంది వైకాపా నేతలపై కేసు

appolice
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (22:44 IST)
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వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకాకుళం పర్యటన సమయంలో విధుల్లో ఉన్న ఓ మహిళా ఎస్ఐ పట్ల అనుచితంగా అసభ్యంగా ప్రవర్తిన 21 మంది వైకాపా నేతలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గురువారం జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో బూర్జ ఎస్ఐ ప్రవల్లికపై అముదాలవలస వైకాపా ఇన్‌చార్జ్ చింతాడ రవి కుమార్, ఆయన అనుచరులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంతో పాటు ఒక మహిళ అని కూడా చూడకుండా దౌర్జన్యం చేశారు. ఈ ఘటనలో మొత్తం 21 మంది వైకాపా నేతలపై ఆముదాలవలస పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వీరిలో చింతాడ రవికుమార్‌ను ఏ1గా పేర్కొన్నారు. వీరందరిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై ఏపీ మహిళా సంఘం కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే. 
 
మరోవైపు, వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజుకు చుక్కెదురైంది. ఈ నెల 10న జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్‌వర్మ బైక్‌ ఢీకొని గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి చెందాడు. దీంతో ఆయన్ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చి అరె్స్టు చేశారు. అనంతరం కోర్టు రిమాండ్‌ విధించడంతో శ్రీకాకుళం సమీపంలోని అంపోలు జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులో కుమారుడిని రక్షించేందుకు సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసినట్లు అప్పలరాజుపై అభియోగాలు వచ్చాయి. సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసిన కేసులో ఆయన బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.  

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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