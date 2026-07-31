మహిళా ఎస్ఐపై దుశ్శాసన పర్వం... 21 మంది వైకాపా నేతలపై కేసు
వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకాకుళం పర్యటన సమయంలో విధుల్లో ఉన్న ఓ మహిళా ఎస్ఐ పట్ల అనుచితంగా అసభ్యంగా ప్రవర్తిన 21 మంది వైకాపా నేతలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గురువారం జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో బూర్జ ఎస్ఐ ప్రవల్లికపై అముదాలవలస వైకాపా ఇన్చార్జ్ చింతాడ రవి కుమార్, ఆయన అనుచరులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంతో పాటు ఒక మహిళ అని కూడా చూడకుండా దౌర్జన్యం చేశారు. ఈ ఘటనలో మొత్తం 21 మంది వైకాపా నేతలపై ఆముదాలవలస పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వీరిలో చింతాడ రవికుమార్ను ఏ1గా పేర్కొన్నారు. వీరందరిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై ఏపీ మహిళా సంఘం కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే.
మరోవైపు, వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజుకు చుక్కెదురైంది. ఈ నెల 10న జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్వర్మ బైక్ ఢీకొని గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి చెందాడు. దీంతో ఆయన్ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చి అరె్స్టు చేశారు. అనంతరం కోర్టు రిమాండ్ విధించడంతో శ్రీకాకుళం సమీపంలోని అంపోలు జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులో కుమారుడిని రక్షించేందుకు సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసినట్లు అప్పలరాజుపై అభియోగాలు వచ్చాయి. సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసిన కేసులో ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.