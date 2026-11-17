విజన్ 2050 గురించి గొప్పలు చెప్తున్న చంద్రబాబు సర్కారు.. ఎద్దేవా చేసిన వైకాపా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత వాస్తవ పరిస్థితులను విస్మరించి, సామాన్యులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న సమస్యలను పక్కనపెట్టి, 'విజన్ 2050' గురించి గొప్పలు చెప్పడాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) ఎద్దేవా చేసింది.
మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న తరుణంలో, వాటి గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా చంద్రబాబు 'విజన్ 2050' గురించి మాట్లాడటం హాస్యాస్పదమని అన్నారు. ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల గురించి మాట్లాడటం కేవలం ప్రజలను మోసం చేయడానికి, వారి దృష్టిని మళ్లించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నమేనని ఆయన విమర్శించారు.
సామాన్యుల పరిస్థితి దుర్భరంగా మారి, వారి కొనుగోలు శక్తి గణనీయంగా పడిపోయిందని, అటువంటి సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు అందని భ్రమలను చూపిస్తూ మోసపూరిత రాజకీయాలు చేస్తున్నారని వైకాపా నేత ఆరోపించారు. 2024 నాటి ధరలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం నిత్యావసర వస్తువులు, ఇంధనం వంటి వాటి ధరలు బాగా పెరిగాయని, అటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు చెప్పే 'విజన్' మాటలకు ఎటువంటి విలువ లేదని ఆయన అన్నారు.
ఇంధన ధరలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరగడంతో సామాన్యుల నడ్డి విరిగిందని ధర్మాన ప్రసాదరావు పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చకుండా, చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాపార సదస్సులు నిర్వహిస్తూ, విలువైన ప్రభుత్వ భూములను అతి తక్కువ ధరలకే కట్టబెడుతున్నారని ధర్మాన ప్రసాదరావు విమర్శించారు. ఇలాంటి వైఖరి కలిగిన వారిని ఎన్నికల్లో ప్రజలు తిరస్కరించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
మరోవైపు, వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కాకాని పూజిత మాట్లాడుతూ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కుటుంబంపై ఎక్స్ స్పేసెస్ వేదికగా చేసిన అసభ్యకర వ్యాఖ్యల పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్, హోం మంత్రి అనిత ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించకపోవడం అంటే, వాటిని ప్రోత్సహించడమేనా అని ఆమె నిలదీశారు. ఆమె ఇతర మహిళా నాయకులతో కలిసి నెల్లూరులోని వేదాయపాలెం పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిర్వాహకులు, పాల్గొన్న వ్యక్తులు, వారు చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన పూర్తి ఆధారాలను పోలీసులకు అందజేసినట్లు పూజిత తెలిపారు. బాధ్యులందరినీ గుర్తించేలా సమగ్ర విచారణ జరపాలని, వారిపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
రాజకీయ విమర్శలను, రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉండే మహిళలపై చేసే విమర్శలను కూడా స్వాగతించవచ్చని, అయితే బహిరంగ జీవితంతో సంబంధం లేని మహిళలను లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులను వ్యక్తిగతంగా దూషించే హక్కు ఎవరికీ లేదని పూజిత పేర్కొన్నారు.
సైబర్ వేధింపులు మహిళలు, యువత మరియు పిల్లల్లో తీవ్రమైన మానసిక వేదనను కలిగిస్తాయని పూజిత అన్నారు. సోషల్ మీడియాను వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసే వేదికగా మార్చడం వల్ల మహిళల గౌరవం దెబ్బతినడమే కాకుండా, భావి తరాలకు ఇది చాలా హానికరమైన ఉదాహరణగా మారుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి వేధింపులను అరికట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం, పోలీసులపై ఉందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.