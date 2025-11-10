నవంబర్ 12న నియోజకవర్గ స్థాయిలో ర్యాలీలు.. వైకాపా ప్రకటన
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నవంబర్ 12న నియోజకవర్గ స్థాయి ర్యాలీలు నిర్వహించనుంది. వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులను ఈ కార్యక్రమాన్ని బలమైన ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చాలని కోరారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను బలహీనపరిచిందని, ప్రజలలో పెరుగుతున్న ఆగ్రహాన్ని పెంచాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేశారు.
కేంద్ర కార్యనిర్వాహక కమిటీ (సీఈసీ), రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కమిటీ (ఎస్ఈసీ) సభ్యులు, అనుబంధ విభాగాల ఆఫీస్ బేరర్లు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, జెడ్పీ చైర్పర్సన్లు, వైస్-చైర్పర్సన్లు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులతో జరిగిన టెలి-కాన్ఫరెన్స్లో, రాబోయే ర్యాలీలు ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించాలని, జాతీయ స్థాయి దృష్టిని ఆకర్షించాలని సజ్జల అన్నారు.
ఆందోళనను బలోపేతం చేయడానికి కుల సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ట్రేడ్ యూనియన్లు, అన్ని సారూప్య వర్గాలను చేర్చుకోవాలని రెడ్డి చెప్పారు. పార్టీ కమిటీలను అట్టడుగు స్థాయిలో పూర్తి చేయడం, అన్ని సంస్థాగత డేటాను డిజిటలైజ్ చేయడంపై తీవ్రంగా దృష్టి పెట్టాలని ఆయన నాయకులను ఆదేశించారు.
ఈ నిర్మాణాలను పూర్తి చేయడం వల్ల 13 లక్షల మందితో కూడిన బలమైన సంస్థాగత బృందాన్ని నిర్మించడానికి భవిష్యత్ కార్యక్రమాల మెరుగైన సమన్వయాన్ని నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుందని తెలిపారు.