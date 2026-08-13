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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (11:17 IST)

పంచదార్ల అక్రమ మైనింగ్‌.. పార్లమెంట్‌లో ఆందోళనకు దిగనున్న వైకాపా

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Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:17 IST)
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అనకాపల్లి జిల్లా పంచదార్ల అక్రమ మైనింగ్‌పై ప్రభుత్వం శాశ్వత ఉత్తర్వులు జారీ చేయని పక్షంలో పార్లమెంట్‌లో ఆందోళనకు దిగుతామని యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్‌ఆర్‌సిపి) నాయకులు ప్రకటించారు. రాజ్యసభ ఎంపీ గొల్ల బాబూరావు, అరకు ఎంపీ గుమ్మా తనూజారాణి, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ, అనకాపల్లి జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేటి ప్రసాద్‌లు కేంద్ర మంత్రులను కలిసి మైనింగ్‌ అంశంపై మీడియాతో ఫిర్యాదులు సమర్పించారు. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లావ్యాప్తంగా కూటమి నాయకులు సహజ వనరులను దోచుకుంటూ, కొండలను, ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలను ధ్వంసం చేస్తున్నారని రాజ్యసభ సభ్యుడు గొల్ల బాబూరావు పేర్కొన్నారు. 
 
పంచదార్లకు శాశ్వత రక్షణ లభించే వరకు ఈ అంశాన్ని జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లి, పార్లమెంటులో అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారాన్ని లేవనెత్తుతామని ఆయన అన్నారు. కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్‌లకు ఈ పరిస్థితిని వివరించినట్లు తనుజా రాణి తెలిపారు. 
 
మైనింగ్ కార్యకలాపాలను పరిశీలించేందుకు ఒక కేంద్ర బృందాన్ని పంపుతామని, ఆ బృందం నివేదిక ఆధారంగా 10 రోజుల్లోగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని వారు హామీ ఇచ్చారని ఆమె పేర్కొన్నారు. 
 
అధికారిక విచారణలో మైనింగ్, బ్లాస్టింగ్ ప్రకంపనలు పవిత్ర జలధారలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని, అలాగే ఆమోదించబడిన మైనింగ్ ప్రణాళికకు మించి దాదాపు రెండు లక్షల టన్నుల కంకరను వెలికితీశారని తేలిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. కింది స్థాయి అధికారులను సస్పెండ్ చేయడంతోనే బాధ్యత ముగిసిపోదని స్పష్టం చేస్తూ, అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ పాత్రపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని గుడివాడ అమర్‌నాథ్ డిమాండ్ చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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