YSRCP: వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో పోలింగ్ కేంద్రాలను తరలించవద్దు.. వైకాపా
ఓటర్లకు అసౌకర్యం, అవకతవకలు జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని పోలింగ్ కేంద్రాల తరలింపును వెంటనే నిలిపివేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ శుక్రవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది. ఆగస్టు 10, 12 తేదీల్లో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందు, వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పి రెడ్డి ఎస్ఈసీకి ఒక లేఖను సమర్పించారు. అందులో, యర్రబల్లి, నల్లగొండువారి పల్లి, నల్లపురెడ్డి పల్లిలోని పోలింగ్ కేంద్రాలను కొత్త ప్రదేశాలకు తరలిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
"వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో పోలింగ్ కేంద్రాలను మార్చడాన్ని ఆపాలని మేము రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని అభ్యర్థించాము. లేకపోతే, ఓటర్లకు అసౌకర్యం కలిగించవచ్చు. పౌరులు ఓటు వేయకుండా నిరోధించడానికి దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంది" అని అప్పి రెడ్డి పార్టీ ప్రకటనలో తెలిపారు.
యర్రబల్లి, నల్లపురెడ్డి పల్లి మధ్య దూరం రెండు కి.మీ.లు, నల్లగొండువారి పల్లి, నల్లపురెడ్డి పల్లి మధ్య దూరం దాదాపు నాలుగు కి.మీ.లు అని రెడ్డి వాదించారు. గతంలో, పోలింగ్ కేంద్రాలు గ్రామాల లోపల ఉన్నాయని, నివాసితులు ఓటు వేయడం సులభతరం చేస్తుందని అప్పి రెడ్డి అన్నారు.
పోలింగ్ కేంద్రాలను దూర ప్రాంతాలకు మార్చడంపై వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఇది ఓటర్లను అరికట్టగలదని, వారిని భయపెట్టడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తుందని అన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఓటర్ల ఓటింగ్ శాతాన్ని తగ్గించడానికి అధికార టిడిపి ఆదేశం మేరకు ఈ మార్పులు చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పాక్షికమైన ఎన్నికల అవసరాన్ని వైకాపా పునరుద్ఘాటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుని పోలింగ్ కేంద్రాలను వాటి అసలు స్థానాలకు పునరుద్ధరించాలని వైఎస్ఆర్సిపి ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది.