రాత్రికి గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చేయ్: ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగినికి జడ్పీటీసీ వేధింపులు
రాత్రికి నా గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చి నా కోర్కె తీర్చు అంటూ ఓ జడ్పీటీసి ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగినిని లైంగికంగా వేధించడంతో ఆమె ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. నిజాంపట్నంకు చెందిన జడ్పిటీసి నాయకుడు తనపై పలుమార్లు అఘాయిత్యం చేసేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. దీనితో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యసాయం అందిస్తున్నారు.
అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని తనపై అత్యాచారం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడనీ, తన మాట వినకపోతే ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తాననీ, అన్నీ సజావుగా వుండాలంటే తన గెస్ట్ హౌసుకి వచ్చి కోర్కె తీర్చాలంటూ అతడు వేధించాడని బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది. సదరు జడ్పీటీసితో పాటు ఆయన బావమరిది చాలామంది స్త్రీల జీవితాలతో ఆడుకున్నారనీ, వారితో తనకు ప్రాణహాని వున్నదంటూ బాధితురాలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసారు. ఇలాంటివారు రాజకీయాల్లో వుండటమే దౌర్భాగ్యం అనీ, అతడిపై వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేసారు. ఆమె ఆరోపణలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.