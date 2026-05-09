శనివారం, 9 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 9 మే 2026 (19:47 IST)

రాత్రికి గెస్ట్ హౌస్‌కి వచ్చేయ్: ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగినికి జడ్పీటీసీ వేధింపులు

crime
రాత్రికి నా గెస్ట్ హౌస్‌కి వచ్చి నా కోర్కె తీర్చు అంటూ ఓ జడ్పీటీసి ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగినిని లైంగికంగా వేధించడంతో ఆమె ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. నిజాంపట్నంకు చెందిన జడ్పిటీసి నాయకుడు తనపై పలుమార్లు అఘాయిత్యం చేసేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. దీనితో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యసాయం అందిస్తున్నారు.
 
అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని తనపై అత్యాచారం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడనీ, తన మాట వినకపోతే ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తాననీ, అన్నీ సజావుగా వుండాలంటే తన గెస్ట్ హౌసుకి వచ్చి కోర్కె తీర్చాలంటూ అతడు వేధించాడని బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది. సదరు జడ్పీటీసితో పాటు ఆయన బావమరిది చాలామంది స్త్రీల జీవితాలతో ఆడుకున్నారనీ, వారితో తనకు ప్రాణహాని వున్నదంటూ బాధితురాలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసారు. ఇలాంటివారు రాజకీయాల్లో వుండటమే దౌర్భాగ్యం అనీ, అతడిపై వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేసారు. ఆమె ఆరోపణలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

అడివి శేష్ ‘డెకాయిట్’ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చేసింది

అడివి శేష్ ‘డెకాయిట్’ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చేసిందిథియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్పేస్‌లో కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సోషల్ మీడియాలో అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది.

Ashu Reddy : చీటింగ్ కేసు టైంలో నిశ్చితార్థం ఫొటోలతో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఆషు రెడ్డి

Ashu Reddy : చీటింగ్ కేసు టైంలో నిశ్చితార్థం ఫొటోలతో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఆషు రెడ్డితనపై చీటింగ్ కేసు నడుస్తున్న వేళ ఆషు రెడ్డి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో.. నిశ్చితార్థం ఫోటోల్ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోలను పరిశీలిస్తే, నిజంగానే ఎంగేజ్‌మెంట్ ఫోటోలా? లేక షూటింగ్ లో భాగమా? అనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎన్.ఆర్.ఐ.ను మోసం చేసి పెండ్లికి ముందే కోట్ల రూపాయలు రాబ్టుకున్న అషురెడ్డిపై ఎన్.ఆర్.ఐ. పోలీసు కేసు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే.

Samantha Ruth Prabhu: ది నాడ్ మ్యాగజైన్ కోసం ఫోటోషూట్‌లో సమంత రూత్ ప్రభు

Samantha Ruth Prabhu: ది నాడ్ మ్యాగజైన్ కోసం ఫోటోషూట్‌లో సమంత రూత్ ప్రభుది నాడ్' మ్యాగజైన్ కోసం 2026 సంచిక కోసం నిర్వహించిన ఫోటోషూట్‌లో సమంత రూత్ ప్రభు మెరిశారు. ఈ ఫోటోషూట్‌కు సంబంధించిన చిత్రాలను, పోస్టులను అభిమానులు పంచుకుంటున్నారు. ఈ చర్చలలో వారు సమంత రూత్ ప్రభు2 ను ట్యాగ్ చేస్తూ, సమంత రూత్ ప్రభు, మరియు సమంత వంటి హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు.

Rowdy Janardhan: ప్రతిభగల దర్శకులందరితో వర్క్ చేయాలనుంది : విజయ్ దేవరకొండ

Rowdy Janardhan: ప్రతిభగల దర్శకులందరితో వర్క్ చేయాలనుంది : విజయ్ దేవరకొండరౌడీ జనార్థన్ విజయ్ దేవరకొండ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపింది చిత్రసీమ. మా ప్రియమైన విజయ్ దేవరకొండ కు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ బన్నీ వాస్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అతను నిజంగా ఒక అపురూపమైన వ్యక్తి. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నీకున్న ఆ పట్టుదల, ఆ పిచ్చి అంతా కలిసి ఒక సంచలనాత్మక బ్లాక్‌బస్టర్‌గా మారాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. రౌడీ జనార్థన్, రణబాలి చిత్రాలకు శుభాకాంక్షలు అంటూ పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com