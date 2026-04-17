పర్యాటకులకు ఇబ్బందిగా మారిన పాపికొండల పడవ ప్రయాణం.. ఎందుకు?
గోదావరి నది మీదుగా పాపికొండలకు పడవ ప్రయాణం చేయాలనుకునే పర్యాటకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అంగులూరు వద్ద ఉన్న గాంధీ పోచమ్మ బోటింగ్ పాయింట్కు వెళ్లే రహదారిని మూసివేశారు. దీంతో పర్యాటకులు బోటింగ్ పాయింట్కు చేరుకునేందుకు వీలుగా, పోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టు ప్రాంగణం గుండా వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రయాణీకుల పడవ నిర్వాహకులు ప్రాజెక్టు అధికారులను కోరారు.
అధికారులు ఎర్త్-కమ్-రాక్-ఫిల్ డ్యామ్ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయడంతో, అంగులూరు గ్రామం వద్ద దిగువ కాఫర్ డ్యామ్ వైపు వెళ్లే రహదారిని వారు మూసివేశారు. ఫలితంగా, రాజమహేంద్రవరం నుండి వచ్చే పర్యాటకులు రహదారి మార్గంలో గాంధీ పోచమ్మ బోటింగ్ పాయింట్కు చేరుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
పర్యాటకులు పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిధిలోని చెక్పోస్టు, స్పిల్వే, ఎగువ కాఫర్డ్యామ్లను దాటుకుంటూ గండి పోచమ్మ బోటింగ్ పాయింట్కు చేరుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని బోటు నిర్వాహకులు పోలవరం ప్రాజెక్టు అధికారులను కోరారు. తద్వారా, పర్యాటకులు అక్కడి నుండి నదిలో ప్రయాణించి పాపికొండలకు చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుందని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
అయితే, గండి పోచమ్మ బోటింగ్ పాయింట్కు చేరుకోవడానికి గోకవరం, దండంగి వైపుగా ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని పరిశీలించాలని ప్రాజెక్టు అధికారులు బోటు నిర్వాహకులకు సూచించారు. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, రాజమహేంద్రవరం నుండి గండి పోచమ్మకు సాధారణ మార్గంలో ఉండే 40 కిలోమీటర్ల దూరానికి బదులుగా, ప్రయాణ దూరం దాదాపు 70 కిలోమీటర్లకు పెరుగుతుంది.
పర్యాటకులను పోలవరం ప్రాజెక్టు మీదుగా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తే, ప్రయాణ దూరం సుమారు 47 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు అధికారులు మా విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, పర్యాటకులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. లేదంటే, ఈ ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రానికి చేరుకోవడానికి వారు చాలా దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తుందని బోటు నిర్వాహకుడు మురళి కృష్ణ తెలిపారు. గాంధీ పోచమ్మ బోటింగ్ పాయింట్ వద్ద ప్రస్తుతం 16 పర్యాటక బోట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న వారిలో గణనీయమైన సంఖ్యలో ప్రజలు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాలకు చెందినవారే. బోటింగ్ కార్యకలాపాలకు ఏమాత్రం అంతరాయం కలిగినా, వారు తమ ఏకైక జీవనాధారాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. గతంలో, ఈ బోటింగ్ పాయింట్ పట్టిసీమ వద్ద ఉండేది. ఆ తర్వాత, దీనిని పోలవరం, పురుషోత్తపట్నం, సింగనహల్లికి మార్చారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత, బోటింగ్ పాయింట్ను గాంధీ పోచమ్మకు మార్చారు.