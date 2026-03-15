సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By రామన్
Last Modified: సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (04:07 IST)

16-03-2026 మీ రాశి ఫలితాలు, అవకాశం చేజారినా మంచికే...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంకల్పదీక్షతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. ధనం సకాలంలో అందదు. అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. కొత్తవారితో మితంగా సంభాషించండి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత కష్టపడాలి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితుల హితవు మీపై పనిచేస్తుంది. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల కదలికలను గమనిస్తుండాలి. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ది చేకూరుతుంది.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఆప్తులకు ధన సహాయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులపై దృష్టి సారించండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆహ్వానం, నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. ఊహించిన ఖర్చులే వుంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది వుండదు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యం కాదు. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చిన్న విషయానికే చికాకు పడతారు. మాటతీరు అదుపులో వుంచుకోండి. మీ వైఖరిని కొందరు తప్పుపడతారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం వుండదు. ఆశావహ దృక్పథంతో యత్నాలు కొనసాగించండి.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ధన సమస్య ఎదురవుతుంది. రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి వుండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. పనులు పురమాయించవద్దు. కొందరి అలక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వాయిదాపడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఎదుటివారికి మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ధనలాభం వుంది. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రలోభాలకు లోనుకావద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవకాశాలు చేజిక్కించుకుంటారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఇతరుల కోసం విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. రశీదులు, ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త. ఒక ఆహ్వానం ఆలోచింపజేస్తుంది.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. లౌక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనలు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూల కోసం పడిగాపులు తప్పవు.

నెతన్యాహు లైవ్ వీడియో, హుషారుగా కాఫీ తాగుతూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

నెతన్యాహు లైవ్ వీడియో, హుషారుగా కాఫీ తాగుతూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధానిఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహు చనిపోయాడంటూ సోషల్ మీడియాలో గత రెండు రోజుల నుంచి వస్తున్న వార్తలకు నెతన్యాహు చెక్ పెట్టారు. ఎంతో హుషారుగా కాఫీ తాగుతూ తన రెండు చేతులకు వున్న వేళ్లను చూపుతా మాట్లాడారు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో నెతన్యాహు చనిపోయాడన్న వార్తలకు చెక్ పడినట్లయ్యింది. ఇదిలావుంటే అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్ పైన చేస్తున్న సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం నేత ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఇరాన్‌పై సరదాకి కూడా మరికొన్ని దాడులు చేయొచ్చు : డోనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్‌పై సరదాకి కూడా మరికొన్ని దాడులు చేయొచ్చు : డోనాల్డ్ ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు నోరు పారేసుకున్నారు. ఇరాన్‌పై సరదాకి కూడా మరికొన్ని దాడులు చేయొచ్చు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌‍తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నడుమ ఆయన ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఐదు రాష్ట్రాలకు మోగిన ఎన్నికల నగారా : తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్

ఐదు రాష్ట్రాలకు మోగిన ఎన్నికల నగారా : తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్దేశంలో నాలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఓ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. తమిళనాడు (234), పశ్చిమ బెంగాల్‌ (294), కేరళ (140), అస్సాం (126)తోపాటు పుదుచ్చేరి (30) రాష్ట్రాల్లో మొత్తంగా 824 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ వివరాలను వెల్లడించింది. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కోడ్‌ తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చింది.

అమరావతిలో ఆత్మగౌరవ ప్రతీక - నేడు అమరజీవి విగ్రహావిష్కరణ

అమరావతిలో ఆత్మగౌరవ ప్రతీక - నేడు అమరజీవి విగ్రహావిష్కరణనవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో అత్మగౌరవ ప్రతీకగా అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహాన్ని సోమవారం ఆవిష్కరించనున్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం జరుగనుంది. తెలుగు ప్రజల కోసం ఆయన చేసిన 58 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు గుర్తుగా, 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహాన్ని రాజధాని అమరావతిలో ప్రతిష్టించారు. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టంలో ముఖ్య అతిథులుగా ఏపీ ముఖ్యంమత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, రాష్ట్ర విద్యా మంత్రి నారా లోకేశ్, బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్‌లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు.

అమరావతిలో ఆత్మగౌరవ ప్రతీక- Statue of Sacrifice విగ్రహావిష్కరణ ఆహ్వానం

అమరావతిలో ఆత్మగౌరవ ప్రతీక- Statue of Sacrifice విగ్రహావిష్కరణ ఆహ్వానంతెలుగు జాతి ఉనికి కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి 125వ జయంతి సందర్భంగా, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో... తెలుగు ప్రజల కోసం ఆయన చేసిన 58 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు గుర్తుగా, 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహాన్ని రాజధాని అమరావతిలో ప్రతిష్టించాము. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి మిమ్మల్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ముఖ్య అతిథులు: శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు (ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్) శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు (ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్) శ్రీ నారా లోకేష్ గారు (మంత్రివర్యులు) శ్రీ పి.వి.ఎన్. మాధవ్ గారు (బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు)

Vastu for Wearing a Watch: కుడి లేదా ఎడమ.. ఏ చేతికి వాచ్ కట్టాలో తెలుసా?

Vastu for Wearing a Watch: కుడి లేదా ఎడమ.. ఏ చేతికి వాచ్ కట్టాలో తెలుసా?వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఏ చేతిలో వాచ్ కట్టాలనే దానిపై ఓ పరిశీలన చేద్దాం. రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కువ సమయం వాడే వస్తువుగా చేతికి కట్టే వాచ్‌ను చెప్పవచ్చు. ఇంటబయటా వాచ్, గడియారం లేనిదే పొద్దుగడవదు. టైమ్ చూడకుండా ఏ పని జరగదు. ముఖ్యంగా చేతికి వాచ్ కట్టడంపై వాస్తు ప్రకారం ఎలాంటి సూచనలు పాటించాలో చూద్దాం. కుడిచేతికి వాచ్ కడితే, శరీరంలో కుడివైపునున్న నాడీ మండలాన్ని మెరుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఇంకా సూర్యభగవానుడి శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. కుడి చేతికి కట్టడం ద్వారా శక్తి, ప్రోత్సాహం మరియు ధైర్యం అందించే. ఆ విధంగా, మీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధి, వృత్తి విజయానికి సహాయం చేస్తుంది.

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్మోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సమర్ధతను చాటుకుంటారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఇతరుల మేలు కోరి చేసిన మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి.

11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..

11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరీక్షాసమయం. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. అనుకోని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులు జోలికి పోవద్దు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మొదలెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.

రాత్రిపూట బట్టల్ని శుభ్రం చేయొచ్చా.. వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఏ దిశలో వుంచాలంటే?

రాత్రిపూట బట్టల్ని శుభ్రం చేయొచ్చా.. వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఏ దిశలో వుంచాలంటే?రాత్రిపూట బట్టలు శుభ్రం చేయడం వాస్తు ప్రకారం మంచిది కాదట. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అలవాటు మీ పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుందట. వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం పగలు, రాత్రి శక్తికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. సూర్యుని సానుకూల శక్తితో పగలు ప్రారంభమవుతుంది. అయితే రాత్రిని ప్రతికూల, రాక్షస శక్తుల సమయంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది.

ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు

ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలుశ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మార్చి 26న ప్రారంభమవుతాయి. ఆలయ ప్రాంగణం, పరిసర ప్రాంతాలను ఆలయ సముదాయం, వాహన మండపం, ప్రధాన జంక్షన్లు, ఒంటిమిట్ట నుండి మాధవరం వరకు ఉన్న రహదారి వెంట రంగురంగుల దీపాలతో అలంకరిస్తున్నారు. శ్రీరామ పట్టాభిషేకం, శ్రీరామ కల్యాణం, గరుడ వాహనం, దశావతారాలు సహా రామాయణంలోని దృశ్యాలను వర్ణించే 60కి పైగా ప్రకాశవంతమైన ప్రదర్శన బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
