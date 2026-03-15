16-03-2026 మీ రాశి ఫలితాలు, అవకాశం చేజారినా మంచికే...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంకల్పదీక్షతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. ధనం సకాలంలో అందదు. అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. కొత్తవారితో మితంగా సంభాషించండి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత కష్టపడాలి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితుల హితవు మీపై పనిచేస్తుంది. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల కదలికలను గమనిస్తుండాలి. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ది చేకూరుతుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఆప్తులకు ధన సహాయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులపై దృష్టి సారించండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆహ్వానం, నోటీసులు అందుకుంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. ఊహించిన ఖర్చులే వుంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది వుండదు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యం కాదు. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చిన్న విషయానికే చికాకు పడతారు. మాటతీరు అదుపులో వుంచుకోండి. మీ వైఖరిని కొందరు తప్పుపడతారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం వుండదు. ఆశావహ దృక్పథంతో యత్నాలు కొనసాగించండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ధన సమస్య ఎదురవుతుంది. రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి వుండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. పనులు పురమాయించవద్దు. కొందరి అలక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వాయిదాపడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఎదుటివారికి మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ధనలాభం వుంది. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రలోభాలకు లోనుకావద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవకాశాలు చేజిక్కించుకుంటారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఇతరుల కోసం విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. రశీదులు, ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త. ఒక ఆహ్వానం ఆలోచింపజేస్తుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. లౌక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనలు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూల కోసం పడిగాపులు తప్పవు.