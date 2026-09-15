16-09-2020 రాశి ఫలాలు - వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం.
Daily Astrology
కార్యసిద్ధి కలిగి మీరు చేపట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీకు అనుకూలమైన మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు.
వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా వచ్చిన ప్రయోజనాన్ని భవిష్యత్ అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవడం మంచిది.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు.
కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి వచ్చినా మీ సామర్థ్యంతో వాటిని పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష.
పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన పని అనుకూలంగా ముగుస్తుంది.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం.
ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉండటంతో ఆర్థిక ప్రణాళికలను పునఃపరిశీలిస్తారు.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు.
వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు.
కొత్త అవకాశాలు అందుతాయి. కుటుంబంలో మీ నిర్ణయాలకు అందరి నుంచి సహకారం లభిస్తుంది.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు.
ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. తొందరపాటు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం.
ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే సమాచారం మీకు ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు.
అనుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరిగి కుటుంబ అవసరాలను సులభంగా నిర్వహిస్తారు.
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు.
కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. వృత్తిలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి.
కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. శుభకార్యానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.