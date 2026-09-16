16-09-2020 గురువారం నాటి రాశి ఫలాలు - ఆర్థికంగా అనుకూలమైన రోజు
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం.
Horoscope predictions
ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు రావడంతో భవిష్యత్ పురోగతిపై ఆశలు పెరుగుతాయి.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు.
ఆర్థికంగా అనుకూలమైన రోజు. వ్యాపారంలో వచ్చిన అవకాశాలను జాగ్రత్తగా వినియోగిస్తే మంచి లాభాలు పొందవచ్చు.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు.
ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించేటప్పుడు సమయపాలన, ప్రణాళికకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష.
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అవసరమైన సహకారం లభిస్తుంది. శుభవార్త అందడంతో మీలో కొత్త ఉత్సాహం ఏర్పడుతుంది.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభం ఉన్నప్పటికీ పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
పనుల్లో జాప్యం తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతికి సమయం కేటాయిస్తే మరింత ఉత్సాహంగా పనిచేయగలుగుతారు.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కొత్త పరిచయాలు వృత్తిపరంగా మంచి అవకాశాలను అందించే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. కుటుంబంలో చిన్న సమస్య ఏర్పడినా ప్రశాంతంగా చర్చించడం ద్వారా పరిష్కరించవచ్చు.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
వృత్తిలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. అధికారుల సహకారం లభించడంతో మీరు చేపట్టిన ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న బాధ్యతలను పూర్తి చేయడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
స్నేహితుల సహకారంతో పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త అవకాశాలను స్వీకరించే ముందు వాటి పూర్తి వివరాలను పరిశీలించాలి
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శుభకార్యానికి సంబంధించిన సమాచారం మీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది.