మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

15-10-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు అధికం...

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల సవరణలో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. పెద్దల సలహా పాటించండి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతిని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తారు. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభవార్త వింటారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. సభలు, కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. తప్పటడుగు వేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కలహం. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సాహిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అజ్ఞాతవ్యక్తులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన పూర్తి కావు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. విమర్శలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. మనోధైర్యంతో మెలగండి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లిస్తారు. చేపట్టిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. వాహనయోగం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పెద్దమొత్తం చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం తెలుసుకుంటారు.

Watch More Videos

దేశంలోనే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు వున్న స్కూళ్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానం

దేశంలోనే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు వున్న స్కూళ్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానందేశంలోనే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు వున్న స్కూళ్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో వున్నది. ఏపీలో ఉన్న 12,912 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకే ఉపాధ్యాయుడు పనిచేస్తున్నట్లు గణాంకాలలో వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా 33 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు 1 లక్షకు పైగా సింగిల్-టీచర్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు, అధికారిక డేటా ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యధిక సంఖ్యలో అటువంటి పాఠశాలలను నమోదు చేయగా, ఉత్తరప్రదేశ్ వాటిలో అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యార్థుల నమోదుతో ముందుంది.

డ్రైవర్ రాయుడు వీడియోను నిన్ననే చూశా... నాపై కుట్ర జరుగుతోంది... ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి

డ్రైవర్ రాయుడు వీడియోను నిన్ననే చూశా... నాపై కుట్ర జరుగుతోంది... ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డిశ్రీకాళహస్తి జనసేన మాజీ ఇన్‌చార్జ్ కోట వినుత కారు డ్రైవర్ రాయుడు హత్య కేసులో తనను ఇరికించేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని శ్రీకాళహస్తి సిట్టింగ్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. డ్రైవర్ హత్య కేసులో అరెస్టయి బెయిలుపై విడుదలైన నిందితురాలు వినుత కోట ఒక వీడియోను విడుదల చేసిన తరుణంలో బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి స్పందించారు.

Balakrishna: ఓపికపట్టండి.. అవసరమైనప్పుడు మంత్రి పదవి వస్తుంది.. బాలయ్య

Balakrishna: ఓపికపట్టండి.. అవసరమైనప్పుడు మంత్రి పదవి వస్తుంది.. బాలయ్యఇటీవల అసెంబ్లీలో చిరంజీవి అంశంపై నందమూరి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. ఆ తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు. బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యల వల్ల ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతలను శాంతింపజేసే ప్రయత్నంగా ఈ సందర్శన జరిగిందని టాక్ వచ్చింది.

వామ్మో.. జోగి రమేష్ నకిలీ మద్యం తయారు చేయమన్నారట.. జనార్ధన్ రావు వీడియో వైరల్

వామ్మో.. జోగి రమేష్ నకిలీ మద్యం తయారు చేయమన్నారట.. జనార్ధన్ రావు వీడియో వైరల్నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడైన జనార్ధన్ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం గురించి షాకింగ్ వివరాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరగా చర్య తీసుకుని ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్నవారిని అరెస్టు చేసింది. కొత్త వైరల్ వీడియోలో, మాజీ మంత్రి, వైకాపా నేత జోగి రమేష్ తనను నకిలీ మద్యం తయారు చేయమని ఆదేశించారని జనార్ధన్ రావు ఆరోపించారు. జోగి రమేష్ తనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసునని, ఆయన సూచనల మేరకు తాను మద్యం ఉత్పత్తి చేశానని జనార్ధన రావు అన్నారు.

అమరావతిని ఆకాశంలో నిర్మించలేం.. దేనికైనా భూమి కావాలి కదా?: చంద్రబాబు

అమరావతిని ఆకాశంలో నిర్మించలేం.. దేనికైనా భూమి కావాలి కదా?: చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి నిర్మాణంపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తద్వారా వైకాపా విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. ఆకాశంలో రాజధానిని నిర్మించలేరని, అమరావతి నగర నిర్మాణానికి భూమి అవసరమని అన్నారు. రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) భవనాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత అమరావతి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని కోసం తమ భూమిని సమీకరించిన రైతులను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, 50 లేదా 100 ఎకరాల భూమిలో రాజధానిని నిర్మించాలని చాలా మంది తనకు సలహా ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు.

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆదివారం నాడు పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సామరస్యంగా మెలగండి. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం అత్యుత్సాహం కట్టడి చేయండి. అయిన వారి జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ విధులను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. అధికారులకు హోదామార్పు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.

Mysore Pak Recipe: దీపావళి వంటకాలు.. మైసూర్ పాక్ చేసేద్దాం

Mysore Pak Recipe: దీపావళి వంటకాలు.. మైసూర్ పాక్ చేసేద్దాంముందుగా శెనగపిండిని జల్లెడ పట్టాలి. స్టౌవ్ మీద కళాయి పెట్టి దాంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి అడుగంటకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి. గిన్నెలో ఒక కప్పు నీరు, చక్కెరను వేసి పాకం వచ్చేంత వరకు పొయ్యి మీద ఉంచాలి. పాకం తయారయ్యాక దాంట్లో శెనగ పిండి వేసి గట్టి పడే వరకు ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇందులో వేడి చేసిన నెయ్యిని చేర్చుతూ వుండాలి. మాడిపోకుండా కలపాలి. ఇప్పుడు పిండి గుల్లలుగా తయారవుతుంది. తరువాత మరోసారి నెయ్యి వేసి కలుపుకుని ప్లేటులో చదరంగా ఉండే ట్రేలో ఈ మిశ్రమాన్ని పోసి చాకుతో ముక్కలుగా కోసుకుని పది నిమిషాల వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. అంతే రుచికరమైన మైసూర్ పాక్ సిద్ధం.

సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర.. హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే క్యూ ఆర్ కోడ్

సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర.. హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే క్యూ ఆర్ కోడ్రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 జనవరిలో మేడారంలో జరిగే ద్వైవార్షిక సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతరను అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తుండగా, ఆలయం భక్తులకు డిజిటల్‌గా హుండీ కానుకలు చెల్లించడానికి అవకాశం కల్పిస్తోంది. హుండీలలో కరెన్సీ నోట్లను భౌతికంగా లెక్కించడం ఆలయానికి భారంగా మారినందున, ఈసారి డిజిటల్ చెల్లింపులను హుండీ కానుకలుగా అంగీకరించే సౌకర్యాన్ని ఆలయం ప్రవేశపెట్టింది.

11-10-2025 Daily Astrology: గుట్టుగా మెలగండి దంపతుల మధ్య సఖ్యత?

11-10-2025 Daily Astrology: గుట్టుగా మెలగండి దంపతుల మధ్య సఖ్యత?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూలతలున్నాయి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. గుట్టుగా మెలగండి దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి.

10-10-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య తొలగుతుంది.. ఖర్చులు విపరీతం...

10-10-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య తొలగుతుంది.. ఖర్చులు విపరీతం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. కొత్తపనులు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. మనోధైర్యంతో వ్యవహరించండి. ఆత్మీయుల కలయిక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఖర్చులు అధికం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com