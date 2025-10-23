గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్

అడిలైడ్ ఓవల్ వన్డే : విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ డకౌట్

virat kohli
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు గురువారం ఆతిథ్య ఆసీస్‌తో రెండో వన్డే మ్యాచ్ ఆడుతోంది. అడిలైడ్ ఓవల్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ జట్టు బ్యాటింగ్ చేపట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన విరాట్ కోహ్లీ మరోమారు డకౌట్ అయ్యారు. భారత జట్టులో రోహిత్ శర్మ 73, శుభమన్ గిల్ 9, విరాట్ 0, శ్రేయాస్ అయ్యర్ 57 (బ్యాటింగ్), అక్సర్ పటేల్ 9 (బ్యాటింగ్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఫలితంగా భారత్ 31.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 151 పరుగులు చేశారు. కాగా పెర్త్‌లో జరిగిన తొలి వన్డేలో గెలిచి సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచి సిరీస్‌ను దక్కించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్‌ను సమం చేయాలనే పట్టుదలతో టీమిండియా బరిలోకి దిగుతోంది. 
 
ఈ మ్యాచ్ కోసం ఆస్ట్రేలియా తమ తుది జట్టులో మూడు మార్పులు చేసింది. వికెట్ కీపర్ అలెక్స్ క్యారీ, పేసర్ జేవియర్ బ్యాటర్లను జట్టులోకి తీసుకుంది. అలాగే, లెగ్ స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా కూడా తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. అతడి కోసం మాథ్యూ కుహ్నెమాను పక్కనపెట్టారు. అయితే, టాస్ సమయంలో కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ ఈ విషయాన్ని చెప్పడం మర్చిపోయాడు.
 
టాస్ గెలిచిన అనంతరం మిచెల్ మార్ష్ మాట్లాడుతూ.. "పెర్త్‌లో వర్షం ఇబ్బంది పెట్టినా మేం ఆడిన తీరు సంతృప్తినిచ్చింది. రెండో మ్యాచ్‌లోనే సిరీస్ గెలిచే అవకాశం రావడం అద్భుతం. మా జట్టులో యువ ఆటగాళ్లున్నారు. ఇక్కడి ప్రేక్షకుల ముందు మంచి ప్రదర్శన చేస్తామని ఆశిస్తున్నాను" అని అన్నాడు.
 
భారత కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ మాట్లాడుతూ.. "పిచ్ కొన్ని రోజులుగా కవర్ల కింద ఉండటంతో మేం కూడా టాస్ గెలిస్తే బౌలింగే తీసుకునేవాళ్లం. పిచ్ బాగుంది. ఆరంభంలో బౌలర్లకు కొద్దిగా సహకారం లభించవచ్చు. అయినా, మొదట బ్యాటింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ రోజు వాతావరణం బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను" అని తెలిపాడు.
 
తుది జట్లు:
భారత్ : రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లి, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, అర్షదీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్.
 
ఆస్ట్రేలియా : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాథ్యూ రెన్షా, అలెక్స్ క్యారీ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, జేవియర్ బార్టెట్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హేజిల్ వుడ్. 

World Bank: అమరావతికి ప్రపంచ బ్యాంక్ 800 మిలియన్ డాలర్లు సాయం

World Bank: అమరావతికి ప్రపంచ బ్యాంక్ 800 మిలియన్ డాలర్లు సాయంఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి తొలి విడత అభివృద్ధికి ప్రపంచ బ్యాంకు 800 మిలియన్ డాలర్లు సాయం అందించనుంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి రెండవ విడత 200 మిలియన్ డాలర్లను చెల్లించనుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సీనియర్ అధికారి ఒకరు గురువారం తెలిపారు. అమరావతి రాజధాని నగర తొలి విడత అభివృద్ధికి ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ఏడీబీ) ఒక్కొక్కటి 800 మిలియన్ డాలర్లు, మొత్తం 1600 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 13,600 కోట్లు) నిధులు సమకూర్చడానికి కట్టుబడి ఉన్నాయి.

బంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులు.. ఏపీకి తీసుకురావడానికి చర్యలు

బంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులు.. ఏపీకి తీసుకురావడానికి చర్యలుబంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ప్రవేశించిన కారణంగా బంగ్లాదేశ్ నేవీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్న ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులను తిరిగి తీసుకురావడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించిందని వ్యవసాయ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు గురువారం తెలిపారు. మత్స్యకారులను విడుదల చేయాలని కోరుతూ బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వానికి అధికారిక లేఖ పంపినట్లు మంత్రి తెలిపారు.

విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సదస్సు.. ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ హబ్‌గా అమరావతి

విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సదస్సు.. ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ హబ్‌గా అమరావతిఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నవంబర్‌లో విశాఖపట్నంలో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ప్రపంచ పరిశ్రమల ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి దుబాయ్‌లో జరిగిన రోడ్‌షో సందర్భంగా ఆయన ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. మూడు రోజుల పాటు యూఏఈ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు, వివిధ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తారమైన పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొనమని ప్రపంచ పరిశ్రమల ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు.

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్‌ను ఎంపికయ్యారు. ప్రతిపక్ష మహాఘటబంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) నేత తేజస్వీ యాదవ్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు పాట్నాలో జరగనున్న కూటమి సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో కీలక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

శబరిమల ఆలయం బంగారం కేసు.. టీడీబీ అధికారిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్

శబరిమల ఆలయం బంగారం కేసు.. టీడీబీ అధికారిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం కనిపించకుండా పోయిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) గురువారం మాజీ పరిపాలనా అధికారి బి మురారి బాబును అరెస్టు చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. బంగారం తప్పిపోయిన వివాదం నేపథ్యంలో ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) సస్పెండ్ చేసిన బాబును బుధవారం రాత్రి చంగనస్సేరిలోని ఆయన నివాసం నుండి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు. ఆపై విచారణ కోసం తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి తరలించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Karthika Masam: కార్తీక మాసం ప్రారంభం.. దీపారాధన, దీపదానం.. బిల్వార్చన చేస్తే?

Karthika Masam: కార్తీక మాసం ప్రారంభం.. దీపారాధన, దీపదానం.. బిల్వార్చన చేస్తే?అక్టోబర్‌ 22వ తేదీ నుంచి శివారాధనకు విశిష్టమైన కార్తీక మాసం 2025 ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్‌ 20 వరకు కార్తీక మాసం ఉంటుంది. ఈ నెలలో పరమేశ్వరుడిని విశేషమైన భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. ఈ మాసం ఎంతో విశిష్టమైనదని స్కంధ పురాణంలో పేర్కొన్నారు. ఈ మాసమంతా పూజలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు, వనభోజనాలు ఇలా భక్తిపారవశ్యంతో మునిగిపోతుంది. దేశం నలుమూలలా ఉన్న ప్రముఖ ఆలయాల్లో రుద్రాభిషేకాలు, రుద్రపూజ, లక్ష బిల్వదళ పూజలు, అమ్మవారికి లక్ష కుంకుమార్చనలు ఇలా విశేషంగా ఆచరిస్తూ ఉంటారు.

22-10-2025 బుధవారం దినఫలాలు - లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం.. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు...

22-10-2025 బుధవారం దినఫలాలు - లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం.. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఊహించని ఖర్చు తగులుతుంది. బాకీలను చాకచక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. మొదలెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

21-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఆత్మీయులతో సంభాషణ మనోధైర్యాన్నిస్తుంది...

21-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఆత్మీయులతో సంభాషణ మనోధైర్యాన్నిస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వాక్చాతుర్యంతో రాణిస్తారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. సాయం అడుగవద్దు. కొత్తవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.

20-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు...

20-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కష్టం ఫలిస్తుంది. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.

19-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - దుబారా ఖర్చులు విపరీతం...

19-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - దుబారా ఖర్చులు విపరీతం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కీలక విషయాలపై పట్టు సాధిస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వేడుకల్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
