01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అన్ని విధాలా యోగదాయకమే. తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. మీ అభిప్రాయాలను పెద్దల ద్వారా తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రముఖలతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, అందరితోను మితంగా సంభాషించండి కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహార ఒప్పందాల్లో మెలకువ వహించండి. ఒత్తిళ్ల, ప్రలోభాలకు గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. గురువారం నాడు పసులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. పనుల్లో మార్పుచేర్పులు సాధ్యపడతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. కొత్త ఆలోచనలు స్పురిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. గత సంఘటనలు ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు యూనియన్ వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. అధికారులకు హోదా మార్పు, స్థానచలనం ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం రాబడిపై దృష్టి పడతారు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదివారం నాడు ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. సానురస్యంగా మెలగండి. కావలసిన వస్తువులు సమయానికి కనిపించవు. ఆత్మీయుల సాయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త క్రమం తప్పకుండా ఔషధ సేవనం, ఆహార నియమాలు పాటించండి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు ఇతరుల కోసం ధనం విరివిగా వ్యయం చేస్తారు. సోమవారం నాడు పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు పురమాయించవచ్చు. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. వృత్తి వ్యాపారాలు పురోగతి సాగుతాయి. ఉమ్మడిగా కంటే సొంత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి అధికం. ఆశాభావంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. సభలు, కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. ప్రతి చిన్న విషయానికి చికాకుపడతారు. ఈ సమస్యలు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది, ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. శుక్రవారం కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. పత్రాల రెన్యూవల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. హోల్సేల్ వ్యాపారులు, స్టాకిస్టులకు ఆదాయాభివృద్ధి. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం, న్యాయ, వైద్య రంగాల వారికి సదవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థల వివాదాలు కొత్త మలుపు తిరుగుతాయి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మంగళవారం నాడు కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం, ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. కొన్ని విషయాలు చూసిచూడనట్టు వదిలేయండి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. బెట్టింగ్ జోలికి పోవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పెద్దమొత్తం చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త బుధవారం నాడు పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. కొందరి అలక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. తరుచు సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ద వహించండి. సంతానం కృషి ఫలిస్తుంది. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సావాకరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారులకు ఆశాజనకం. కొత్తప్రదేశాలు సందర్శనకు యత్నాలు సాగిస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయం వల్ల నష్టపోవలసిన వస్తుంది. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. వసులు సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. గురువారం నాడు అప్రియమైన వార్త వినవలసి వస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు చేపడతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం పలుకుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహార జయం, ధనప్రాప్తి ఉన్నాయి. ప్రతి విషయంలోను ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. అప్రయత్నంగా అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు పూర్తిచేస్తారు. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు బలపడతాయి. ఖర్చులు అధికం. సంతృప్తికరం. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. శనివారం వాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ విషయాల్లో ఇతరుల ప్రమేయానికి తావివ్వవద్దు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించలేదు. త్వరలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. సంతానానికి మంచి ఫలితాలున్నాయి. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆదాయం బాగుంటుంది. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ధనసహాయం తగదు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను సున్నితంగా తెలియచేయండి. ఎవరినీ చిన్నచూపు చూడవద్దు. దాంపత్య సౌఖ్యం, గృహప్రశాంతత పొందుతారు. ప్రముఖులుతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సోమవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. నిశ్చితార్థంలో మెలకువ వహించండి. స్థోమతకు మించిన హామీలివ్వ వద్దు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. నూతన పెట్టబడులకు అనుక్షణం. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులను మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. ఆత్మీయుల క్షేమ సమాచారం తెలుసుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. తప్పటడుగు వేస్తారు. పెద్దలను సంప్రదించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ధనసమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. అందరితోను ఆచితూచి మాట్లాడండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. ఆప్తుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. అవతలి వారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. ఒంటెద్దు పోకడ తగదు. బుధవారం నాడు నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఉపాధ్యాయులకు పురస్కారయోగం. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు మెరుగైన అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఈ వారం అన్నీవిధాల వారికి యోగదాయకమే. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆశించిన పదవి దక్కదు. ఇది ఒకందుకు మంచికే. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలనునుతాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోవద్దు. చిన్నవాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి వృత్తుల వారికి ఆదాయం బాగుంటుంది. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు.