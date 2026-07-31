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  4. Monthly Horoscope, August 2026: Luck Will Rise For These Chinese Zodiac Signs, Red Alert For Others
Written By పి.ప్రసూనా రామన్
Published By పి.ప్రసూనా రామన్
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (19:18 IST)

01-08-2026 నుంచి 31-08-2026 వరకు ఆగస్టు మాస ఫలితాలు

Your horoscope predictions for August 2026
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Published By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (19:18 IST)
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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. స్నేహసంబంధాలు, వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్తయత్నాలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు. నోటీసులు అందుతాయి. నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఏ విషయంలోను ఒంటెద్దు పోకడ తగదు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదావకాశం లభిస్తుంది. వస్త్ర, వెండి బంగారు వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు బదిలీతో కూడిన పదోన్నతి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివెళ్లకండి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఈ మాసం అన్ని విధాలా కలసివచ్చే సమయం. లక్ష్యం సాధిస్తారు. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. వేదికలు అన్వేషిస్తారు. పనులు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ప్రతి వ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. గృహాలంకరణ సామగ్రి కొనుగోలు చేస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. సంతానం భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెట్టండి. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఉద్యోగ విధుల పట్ల శ్రద్ధవహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. యోగ, ధార్మికతల పట్ల ఆసక్తి పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. మీ సలహా ఉభయులకూ ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. ఒక ఆహ్వానం ఆలోచింపచేస్తుంది. దంపతులు ఒక నిర్ణయానికి రాగల్గుతారు. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధవహించండి. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ ఇష్టాయిష్టాలను ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి. వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. న్యాయవాదులకు ఆదాయాభివృద్ధి. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలసివస్తాయి. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు సంతృప్తినిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్ధికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. పనులు, కార్యక్రమాలు చురుకుగా సాగుతాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. శకునాలు, విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అజ్ఞాతవ్యక్తులు తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. సన్నిహితులకు మీ ఇబ్బందులు తెలియజేయండి. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలొస్తాయి. స్థిరాస్తి అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. దళారులతో జాగ్రత్త. ప్రతి విషయం స్వయంగా తెలుసుకోండి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఉపాధ్యాయుల ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. దైవకార్య సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఈ మాసం ప్రతికూలతలు అధికం. ఆచితూచి అడుగేయండి. ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. పనులు, యత్నాలు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు తప్పవు. దంపతుల మధ్య చీటికిమాటికి కలహం. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాల్లో మార్పులు సాధ్యపడవు. మరోసారి యత్నించండి. నేడు అనుకూలించనిది రేపు సాధ్యమవుతుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. తెగిపోయిన సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. పెద్దల గురించి ఆందోళన చెందుతారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ముఖ్యం. ఆస్తి వివాదాలు కొత్తమలుపు తిరుగుతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ ప్రతిపాదనలకు అభ్యంరాలు ఎదురవుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు బలపడతాయి. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. సంతానం కదలికలపై దృష్టిసారించండి. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా కొట్టివేయొద్దు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. ప్రైవేట్ ఉద్యోగసులకు కృషి, అంకితభావం ముఖ్యం.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. విలాసాలకుఏ విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. ఫోన్ సందేశాలు, దళారుల వ్యాఖ్యలు నమ్మవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. ఒక సంఘటన మీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. సన్నిహితుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు అదనపు బాధ్యతల నుంచి విముక్తి. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సర్వత్రా అనుకూలదాయకం. ప్రేమానుబంధాలు బలపడతాయి. శుభకార్యాన్ని ఆడంబరంగా చేస్తారు. మీ ఆతిధ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. గృహనిర్మాణం చేపడతారు. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పొదుపు ధనం ముందుగా గ్రహిస్తారు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. నోటీసులు అందుతాయి. న్యాయవాదులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. హోల్ సేల్ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉమ్మడిగా కంటే సొంత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులకు పనిభారం. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అన్నింటా జయం, కార్యసిద్ధి పొందుతారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. స్నేహానుబంధాలు బలపడతాయి. శ్రమాధిక్యతతో చేపట్టిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. మీ శ్రీమతితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. మీ ఇష్టాయిష్టాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. సంతానం అత్యుత్యాహం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. సామరస్యంగా సమస్య పరిష్కరించుకోండి. ఆహ్వానం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ముఖ్యలతో సంభాషిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుయి. వ్యాపారాల్లో ఆటుపోట్లను తట్టుకుంటారు. హోల్ సేల్ వ్యాపారులకు పురోభివృద్ధి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంతమాత్రమే. ప్రతి విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వివాదాస్పద విషయాల్లో జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీచూడనట్టు వదిలేయండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా పడతాయి. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఒక ఆహ్వానం ఆలోచింపచేస్తుంది. దంపతుల మధ్య అవగాహనలోపం. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. పరిస్థితులు నిదానంగా కుదుటపడతాయి. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకోవటం శ్రేయస్కరం. వీలైనంత వరకు సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేయండి. నోటీసులు అందుతాయి. న్యాయవాదుతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. అధికారులకు స్థానచలనం. శుభకార్యానికి హాజరుకాలేరు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ మాసం ఏమంత అనుకూలం కాదు. కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వ్యవహరాలు ముందుకు సాగవు. సంప్రదిపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరికీ మధ్యవర్తిత్వం ఉండకండి. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం ముందుగానే గ్రహిస్తారు. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. దంపతుల మధ్య తరుచు కలహాలు. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. సామరస్యంగా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి. సన్నిహితుల హితవు మీపై సత్ ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంటి విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఉద్యోగస్తులు ధనప్రలోభం వల్ల చిక్కుల్లో పడే ఆస్కారం ఉంది. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఈ మాసం శుభాశుభాల మిశ్రమ సమ్మేళనం. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. పెద్దల సలహా పాటించండి. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అతికష్టంమ్మీద పనులు అవుతాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయు ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు కలిసిరావు. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే సాగించండి. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. కొత్తప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. 
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
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31-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలు. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. మీ సామర్థ్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. చేస్తున్న పనులపై దృష్టిపెట్టండి. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు.

Srisailam Temple: శ్రీశైలం ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లో అంతరాయం.. ఆంక్షలకు సిద్ధం

Srisailam Temple: శ్రీశైలం ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లో అంతరాయం.. ఆంక్షలకు సిద్ధంసాంకేతిక సమస్యల నేపథ్యంలో, శ్రీశైలం ఆలయ వెబ్‌సైట్ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తున్న '9 అండ్ 9' సంస్థపై ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఆంక్షలు విధించింది. 2021 నుండి ఈ సంస్థ ఆలయ వెబ్‌సైట్, ఆన్‌లైన్ టికెట్ జారీ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవల టికెట్ బుకింగ్‌లో తలెత్తిన అంతరాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సదరు సంస్థ కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు విధించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

గురు పౌర్ణమి.. తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ సేవ.

గురు పౌర్ణమి.. తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ సేవ.గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బుధవారం నాడు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి పౌర్ణమి గరుడ సేవను నిర్వహించింది. అత్యంత విశిష్టమైన సేవలలో ఒకటైన ఈ ఊరేగింపును తిలకించేందుకు నాలుగు మాడ వీధుల్లో వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి ఉత్సవ మూర్తిని పూలు, పట్టు వస్త్రాలు, సంప్రదాయ ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు. అనంతరం, సాయంత్రం 7 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు స్వామివారిని విష్ణుమూర్తి వాహనమైన గరుడ వాహనంపై ఊరేగించారు.

Shakambhari : ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకంబరీ ఉత్సవాలు

Shakambhari : ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకంబరీ ఉత్సవాలువిజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన ప్రసిద్ధ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన శాకంబరీ ఉత్సవాలకు రెండు లక్షల మందికి పైగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ యంత్రాంగం చేపట్టిన విస్తృత ఏర్పాట్ల మధ్య ఈ ఉత్సవాలు బుధవారం విజయవంతంగా ముగిశాయి. శాకంబరీ మహోత్సవాల ముగింపు రోజున గురు పౌర్ణమి, ఆషాఢ సారె వేడుకలు కూడా కలిసి రావడంతో ఆలయం వద్ద అపూర్వమైన రద్దీ నెలకొంది. బుధవారం తెల్లవారుజాము నుండే ఆంధ్రప్రదేశ్, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తరలివచ్చారు.