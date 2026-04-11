12-04-2026 నుంచి 18-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. నేను అనుకూలించనది రేపు ఫలిస్తుంది. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం బుధవారం నాడు ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూల కోసం పడిగాపులు తప్పవు. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. మొండి ధైర్యంతో ముందుకు అడుగు వేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. చిన్ననాటి పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ప్రధానం. ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. చేతికి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుతాయి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. శుక్రవారం నాడు అసమర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడటాయి. అందరితో కలుపుగోలుగా మెలగుతారు. కనిపించకుండా పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఇతరుల బాధ్యతలు చేపట్టి ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు పదవీయోగం. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహస్థితి బాగుంది. ఆర్ధికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. స్థిరాస్తి అమర్చుకునే దిశగా యన్నాలు సాగిస్తారు. దళారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. మీ ఇష్టాయిష్టాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. గురువారం నాడు మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు వేరే విధంగా చిత్రీకరిస్తారు. పెద్దల జోక్యంతో వివాదం సద్దుమణుగుతుంది. సంతానం విజయం సంతోషం కలిగిస్తుంది. అయిన వారిలో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. సొంత వ్యాపారాలే అనుకూలం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది. అనుకున్న మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ధనలాభ, వస్తప్రాప్తి ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ముందుకు అడుగు వేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. మొండి బాకీలు మాలవుతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం, ఆప్తులకు సాయం అందుస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. కళ్యాణ వేదికలు అన్వేషిస్తారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో మెలకువ వహించండి. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. శనివారం వారు అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం, ఉద్యోగస్తులకు యూనియన్ గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీలక బాధ్యతలు చేపడతారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీ ఓర్పనకు పరీక్షా సమయం, ఆచితూచి అడుగేయాలి. మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. చాటుమాటు వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవచ్చు. ఆదివారం వారు కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు అసంపూర్తిగా ముగిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఒక దానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ప్రియతములతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. సేవా సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి, వ్యాపారాలు గ్రహంగా ఊపందుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు. అధికారుల తీరును గమనించి మెలగండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. శ్రమాధిక్యత మినహా ఫలితం శూన్యం, పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. చేబదుళ్లు, రుణాలు స్వీకరిస్తారు. సోమవారం నాడు కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా చేసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు. కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. చిన్న విషయాన్నీ పెద్దది చేసుకోవచ్చు. నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూలు ఏమంత సంతృప్తినీయవు. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యతలు పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. నూతన వ్యాపారాలు చేపడతారు. హోల్ సేల్ వ్యాపారులు, స్టాకిస్టులకు ఆదాయాభివృద్ధి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. సమర్థతను చాటుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. శనివారం నాడు పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఆప్తుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యయాలు సంతృప్తికరం. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. సంస్ధల స్థాపనలకు అనుకూలం అయిన వారితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. సంతానం పై చదువులపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబసౌఖ్యం పొందుతారు. మీ చొరవతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, ఉపాధి పథకాలు పురోగతిన సాగుతాయి. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలోను దూకుడుగా వ్యవహరిస్తారు. మీ వైఖరి కొందరికి మనస్తాపం కలిగిస్తుంది. అందరితో సామరస్యంగా వెలగండి. ఎవరినీ కించపరచవద్దు, బంధువర్గం వారితో విభేదిస్తారు. కొత్త సమస్య తలెత్తే సూచనలున్నాయి. దంపతుల మధ్య చీటికిమాటికి కలహాలు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. ఆదాయం బాగుంటుంది. విలాసాలకు వివరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వృత్తి వ్యాపారాలు సామర్థ్యంగా సాగుతాయి. చిరువ్యాపారులకు నిరాశాజనకం. ఉద్యోగ బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టండి. నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వూలో ఏకాగ్రత ప్రధానం. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఈ వారం కలిసివచ్చే సమయం. సంప్రదింపులు పురోగతిన సాగుతాయి. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. ప్రతి విషయంలోను, ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులు చేస్తారు. ఆశయాలు ఫలిస్తాయి. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవచ్చు. వివాహాయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిగిస్తుంది. ఇతరుల స్థోమతను స్వయంగా తెలుసుకోండి. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. బంధువుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ఆకర్షణీయమైన పథకాలతో కొనుగోలుదార్లను ఆకట్టుకుంటారు. ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు శ్రమ అధికం. సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. సంప్రదింపులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత అవసరం. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. గురువారం నారు ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ అనుకూలించదు. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. అప్పులు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. సంతానం విజయం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. వైద్య, న్యాయ, సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవడం.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆదాయానికి లోటుండదు. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు వేగవంతమవుతాలు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఆదివారం నాడు విషయాల్లో జోక్యం తగదు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిసారిస్తారు. గృహనిర్మాణం పూర్తి కావస్తుంది. శుభకార్యానికి సన్నాహాలు సాగిస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగయోగం, ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షంచుకుంటారు. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమాధికృత మినహా ఫలితం శూన్యం. వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. మొహమ్మాటాలు పోవద్దు, ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మంగళవారం నాడు ఆచితూచి అడుగేయండి. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. సామరస్యంగా మెలగండి. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. దూరపు బందువులతో సంభాషిస్తారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తారు. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. అధికారులకు హోదా మార్పు, స్థానచలనం, నూతన వ్యాపారాలకు తరుణం కాదు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు.